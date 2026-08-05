Серйозні проблеми: інсайдер зробив заяву щодо хвороби Пугачової

Пугачова нещодавно отримала серйозну травму і досі відчуває її наслідки.

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Алла Пугачова отримала серйозну травму напередодні / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

Що сказав лікар щодо Пугачової

Про яку травму йдеться

Здоров'я Алли Пугачової знову опинилося в центрі уваги російських пропагандистів після нових заяв джерела, наближеного до оточення співачки.

За його словами, артистка продовжує відновлюватися після важкої травми, а її стан вимагає постійного медичного контролю.

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Про це повідомляють російські пропагандисти.

За даними видання, після перелому ноги та тазостегнового суглоба 77-річна примадонна зіткнулася з непростим періодом реабілітації. Джерело стверджує, що наслідки травми виявилися серйознішими, ніж передбачалося спочатку, тому співачці доводиться дотримуватися рекомендацій лікарів і значно обмежувати фізичні навантаження.

Алла Пугачова помітно схудла / скрін з відео

Ситуацію прокоментував спортивний лікар із терористичної Росії Андрій Литвиненко. За його словами, подібні вікові травми можуть призвести до цілої низки ускладнень, зокрема до розвитку коксартрозу, зміни довжини кінцівки та проблем із хребтом. Фахівець зазначив, що відновлення після таких ушкоджень нерідко займає від шести місяців до року.

"Недотримання рекомендацій лікарів, відсутність реабілітації може призвести до досить сумних наслідків - аж до інвалідизації", - каже Литвиненко.

Експерт не виключив, що протягом тривалого часу артистці може знадобитися тростина або інша опора під час ходьби. Крім того, через тривалий період без руху існує ризик ослаблення м’язів травмованої ноги, що може ускладнити процес відновлення.

Як зараз виглядає Алла Пугачова / фото: instagram.com, candy_apple_guzi

Незважаючи на тривожні прогнози фахівців, сама Пугачова раніше розповідала, що поступово повертається до звичного життя. За словами співачки, вона не очікувала, що після травми взагалі зможе знову встати на ноги, проте продовжує проходити реабілітацію і сподівається повністю одужати.

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Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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