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Знищити ОТРК "Іскандер" до запуску надзвичайно складно: "Флеш" назвав причину

Інна Ковенько
5 серпня 2026, 22:17оновлено 5 серпня, 23:03
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За словами "Флеша", росіяни навчилися прокладати маршрути для установок так, щоб їх не помічали супутники.
Знищити російську пускову установку
Знищити російську пускову установку "Іскандер" до моменту запуску надзвичайно складно / Колаж: Главред, фото: militarnyi.com, facebook.com/Serhii.Flash

Головне:

  • "Іскандери" надзвичайно складно виявити до запуску
  • Росіяни прокладають маршрути так, щоб ховатися від супутників
  • "Іскандери" повністю виробляють із російських ресурсів та електроніки

Знищити російську пускову установку "Іскандер" до моменту запуску надзвичайно складно, попри те, що її переміщення до пускової позиції може тривати близько 5 годин.

Російські військові навчилися прокладати маршрути таким чином, щоб установки залишалися непомітними для супутників. Про це заявив радник президента Сергій Бескрестнов в етері телемарафону.

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"Впіймати "Іскандер" на марші чи біля позиції, де він розвертається, дуже складно. Це те саме, коли кажуть, що треба знищити виробництво "Іскандерів". Ми розуміємо, що воно знаходиться глибоко під землею і атакувати його далеко не так просто. На жаль, санкції тут теж працюють не дуже ефективно, бо "Іскандер" - мабуть, єдиний виріб, який на 100% виготовляється з російських ресурсів та російської електроніки", - йдеться в повідомленні.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чому Росія збільшує кількість балістичних ударів - пояснення ПС

Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що Росія останнім часом суттєво збільшила кількість ударів балістичними ракетами по Україні. За його словами, частота атак залежить від завдань, які Кремль ставить перед своїми військами.

"За останні 35 днів ми фактично мали чотири великі масовані удари саме по Києву із застосуванням балістики. Тому я просив журналістів не ганятися за сенсаціями щодо "найбільшої атаки", адже противник регулярно здійснює масштабні обстріли", - зазначив Ігнат.

Він пояснив, що Росія використовує не лише ракети "Іскандер-М", а й ракети комплексів С-300 та С-400, які застосовують для ударів по наземних цілях, а також гіперзвукові "Циркони". За словами Ігната, ефективно протидіяти такій зброї можуть переважно системи Patriot.

Знищити ОТРК 'Іскандер' до запуску надзвичайно складно: 'Флеш' назвав причину
Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари балістикою по Україні - останні новини за темою

Раніше Сергій "Флеш" заявляв, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах. Ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Нагадаємо, росіяни вночі 5 серпня атакували балістикою Київ та Київську область. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відомо про 44 постраждалих і 17 загиблих внаслідок удару, а також про застосування 24 балістичних ракет, чотирьох ракет "Циркон"/"Онікс" і 115 безпілотників.

Як писав Главред, в ГУР повідомили про розгортання ракетного підрозділу в Воронезькій області для посилення ударів балістикою по Україні. До підрозділу можуть увійти близько 90 військовослужбовців КНДР, приблизно 120 балістичних ракет і шість пускових установок.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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