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Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували

Юрій Берендій
5 серпня 2026, 18:44
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У МЗС заявили, що слова Валерія Залужного про членство в НАТО вирвані з контексту. Відомство підтвердило незмінність євроатлантичного курсу України.

Залужний потрапив у скандал після слів про НАТО: в МЗС терміново відреагували
Вступ України до НАТО - у МЗС пояснили резонансну заяву Залужного / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви МЗС:

  • Заява Залужного про вступ до НАТО була вирвана з контексту
  • Офіційний курс України на членство в Альянсі лишається незмінним
  • Жодна інша система не дасть Україні такого рівня безпеки

Міністерство закордонних справ України відреагувало на резонанс навколо заяви посла України у Великій Британії Валерія Залужного про перспективи членства України в НАТО. У відомстві наголосили, що його слова були вирвані з контексту, а офіційна позиція Києва щодо вступу до Альянсу залишається незмінною.

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У Міністерстві закордонних справ в коментарі Суспільному пояснили, що резонанс навколо заяв Валерія Залужного виник через те, що окремі фрагменти його виступу почали активно поширюватися без загального контексту. У відомстві звернули увагу, що дискусія, під час якої виступав посол України у Великій Британії, стосувалася насамперед перспектив участі України в Об'єднаних експедиційних силах (JEF), а не питання членства у Північноатлантичному альянсі.

"Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF", - наголосили у Міністерстві закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві також пояснили, що питання євроатлантичної інтеграції та взаємодії з Альянсом перебуває у компетенції Місії України при НАТО. Водночас обговорення діяльності JEF було окремою темою дискусії, де й прозвучали оцінки Залужного щодо майбутньої системи європейської безпеки.

В МЗС підтвердили незмінність курсу України до Альянсу

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий окремо наголосив, що позиція української держави щодо членства в НАТО не змінилася, незважаючи на суспільну дискусію, яка виникла після виступу Валерія Залужного.

"Курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки, крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору", - заявив Георгій Тихий.

Він також звернув увагу, що Україна продовжує розглядати повноправне членство в НАТО як єдиний ефективний механізм довгострокового забезпечення власної безпеки. За його словами, жодна інша міжнародна конструкція наразі не здатна гарантувати аналогічний рівень колективного захисту. Крім того, Тихий зазначив, що союзники дедалі більше визнають визначальну роль України у формуванні сучасної системи європейської безпеки.

"Україна переконана, що альтернативи членству в НАТО для забезпечення довготривалої безпеки та миру в євроатлантичному просторі немає", - підкреслив речник МЗС.

У МЗС нагадали про рішення саміту НАТО

У дипломатичному відомстві також наголосили, що останні рішення союзників підтверджують послідовність євроатлантичного курсу України. За словами Георгія Тихого, дедалі більше держав-членів Альянсу визнають внесок України у спільну безпеку Європи.

Він зазначив, що сучасна архітектура безпеки на континенті вже не може розглядатися без участі України, яка фактично стримує одну з найбільших військових загроз для європейського регіону. Саме тому підтримка України поступово трансформується із політичної солідарності у стратегічне бачення майбутньої системи колективної безпеки.

"Прикладом цього є підсумковий документ цьогорічного саміту НАТО, у якому Україну визнано контриб'ютором євроатлантичної безпеки", - зазначив Георгій Тихий.

Що саме сказав Залужний

3 серпня під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві посол України у Великій Британії та колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, відповідаючи на запитання про співпрацю з JEF, висловив власну оцінку перспектив вступу України до НАТО.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" - заявив Валерій Залужний, слова якого цитувала Європейська правда.

Він також пояснив свою позицію тим, що нинішній стан Альянсу та рівень розвитку Збройних сил України, на його думку, не сприяють такій перспективі. Залужний критично оцінив сучасні можливості НАТО, водночас підкресливши, що Україна потребує технологій країн Альянсу, зокрема у сферах протиракетної оборони, космічних можливостей та сучасних озброєнь.

Окремо генерал висловив думку, що в майбутньому більш перспективними можуть стати нові європейські безпекові союзи. Як один із можливих механізмів він назвав Об'єднані експедиційні сили (JEF) та висловив жаль, що Україна поки не працює над приєднанням до цієї коаліції.

Водночас JEF наразі не має механізму колектвної оборони, аналогічного статті 5 Вашингтонського договору, яка діє в НАТО.

Валерій Залужний
Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Політика НАТО щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в НАТО оцінили здатність російських військ продовжувати наступальні операції на Донбасі. Представник Альянсу підкреснив, що РФ не захопить Донбас до кінця 2027 року. Він зазначив, що російським військам бракує особового складу і що захоплення поясу міст‑фортець займе значно більше часу.

Генсек Альянсу Марк Рютте висловив позицію щодо значення відкритих дискусій між союзниками і висловив звернення до російського керівництва. Рютте зауважив, що сигнал Путіну полягав у необхідності відкритого обговорення розбіжностей.

Міністерство оборони США повідомило про рішення поступово відмовитися від керівництва координацією допомоги Україні в рамках НАТО. За повідомленням ЗМІ, план передбачає передачу керівництва одній з європейських країн. За даними джерел, процес передачі може зайняти близько року.

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Про персону: Валерій Залужний

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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