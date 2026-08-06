Після резонансу навколо НАТО Залужний розставив усі крапки над "і": що він сказав

Колишній головком ЗСУ розкрив деталі заяви про НАТО та пояснив, чому вважає потрібними зміни у системі безпеки.

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Валерій Залужний пояснив гучну заяву про НАТО / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/vzaluzhnyi

Коротко:

Залужний пояснив заяву про вступ України до НАТО

Посол України заявив про потребу нової системи безпеки

Він наголосив на досвіді України у війні з РФ

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив свою заяву щодо перспектив членства України в НАТО. За його словами, він залишається прихильником Альянсу, однак вважає, що сучасні реалії війни вимагають змін у підходах до безпеки. Про це Залужний заявив під час засідання дипломатичного клубу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що ще у 2019 році підтримував реформування української армії відповідно до стандартів НАТО та особисто працював над цим процесом.

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"Перед вами сидить людина, яка у 2019 році цими руками і цією головою повністю розписала усю реформу і зміни майже у 37 законодавчих актів щодо переведення України в системі управління стратегічного рівня на принципи і стандарти НАТО. Я собі знайшов стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я - за НАТО", - сказав Залужний.

Водночас він зазначив, що з політичної точки зору до Альянсу виникають питання через зміну характеру сучасних воєн.

За словами генерала, повномасштабна війна Росії проти України показала необхідність перегляду військових доктрин і підходів, які сформувалися після Другої світової війни.

"Відбувається науково-технічний прогрес. У 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну окрім хіба що "томагавків", ядерної зброї, авіаносців, F-35, які є на озброєнні НАТО, і застосувала доктрини їхнього застосування. Ресурс вичерпано. РФ на усе це знайшла протидію", - пояснив він.

Залужний заявив, що, на його думку, НАТО наразі потребує переходу до нової військової концепції.

"Науково-технічний прогрес і триваюча війна вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень. І тепер у НАТО немає іншого виходу, окрім як переходити на зовсім інші стандарти, щоб вийти на абсолютно нову доктрину. От тоді НАТО буде готове до вступу України", - сказав він.

Валерій Залужний / Главред - інфографіка

Також дипломат знову згадав Об’єднані експедиційні сили (JEF), які назвав перспективною структурою з політичної точки зору.

За словами Залужного, Україна вже має унікальний бойовий досвід, якого немає в інших країнах.

"Україна воює з Росією, не будучи в НАТО. Нехай в НАТО скажуть чесно, чи готові вони воювати з Росією без досвіду України?", - підсумував генерал.

Чим загрожує Україні вихід США з НАТО – думка експерта

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що можливі внутрішні суперечності в НАТО можуть суттєво вплинути на майбутню підтримку України та безпекову ситуацію в Європі.

За словами експерта, один із можливих сценаріїв є негативним - вихід США з Північноатлантичного альянсу. У такому випадку країни Європи можуть зосередитися на власній обороні та накопиченні ресурсів, що здатне послабити існуючі міжнародні інституції.

Водночас Андрусів наголошує, що такий розвиток подій не є неминучим. На його думку, криза може стати поштовхом для європейських держав посилити власну обороноздатність і створити новий формат оборонного співробітництва.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Раніше Главред писав, що західні союзники вважають вступ України до НАТО малоймовірним, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше реагувати на агресію з боку Росії.

Нагадаємо, що посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що скептично оцінює можливість вступу України до НАТО. Таку думку він висловив під час дискусії з питань євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить України в НАТО. Однак він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

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Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) - український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019-2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009-2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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