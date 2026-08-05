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Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Інна Ковенько
5 серпня 2026, 20:19
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У Мережі розгорівся скандал після того, як українка показала придбані російські підручники для дітей.
Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини
Російські підручники в Україні - українка замовила навчальну літературу для дитини / Колаж: Главред, фото: скриншот
  • Українка показала посилку з російськими підручниками для дитини
  • Серед них - "Русский язык" та "Литературное чтение"
  • Публікація викликала обурення на тлі знищення РФ українських книг

Українка показала в соцмережах російську навчальну літературу, яку придбала для дитини. Її публікація викликала обурення в Мережі.

Відповідний допис з’явився у Threads. Наразі сторінка авторки закрита, однак скриншоти її публікації продовжують поширюватися в соцмережах.

На оприлюднених кадрах видно комплект навчальної літератури російською мовою. Зокрема, серед книжок можна розгледіти підручники "Русский язык" та "Литературное чтение".

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Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини
Російські підручники / Фото: скриншот допису з threads

На обкладинці одного з підручників видно логотип освітньої системи "Школа России".

"Моя "санкціонка" прийшла. Переживала, щоб перейшла державний кордон у цілості та безпеці. Зараз будемо дивитися рівень маскування", - написала авторка допису.

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини
Російські підручники / Фото: скриншот допису з threads

Публікація викликала обурення в коментарях. Користувачі соцмереж дивувалися, навіщо замовляти російські навчальні матеріали для дитини в Україні, тоді як Росія продовжує знищувати українську культурну та освітню спадщину.

Обережно, нецензурна лексика.

Український учитель та блогер Руслан Циганков звернув увагу на те, що російські підручники намагаються завозити в Україну в той час, коли Росія знищує українські книжки.

"Ні, ні, ні, ні, ні… Я не вірю в це. Мій мозок відмовляється в це вірити. Це в той же час, як знищуються українські книжки…", - написав він.

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

На ситуацію відреагували й у видавництві "Ранок"

"Просто залишимо тут фото, що зробила Росія з 0,6 млн підручників, мільйонами навчальних та розвивальних матеріалів для діток, а також мільйонами книжок усіх жанрів українською, поки ця пані контрабандою завозить до України учєбную літєратуру", - зазначили у видавництві.

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

У коментарях користувачі також звернули увагу на зміст російських підручників.

"Хто ще дитині в першому класі розкаже про "Россию - Родину", котрій потрібно "служити", про "Русь", за котру потрібно "в нужде голову сложить", про те, що "мир строит, а война разрушает", як не підручники, затверджені в російських міністерствах і ФСБ", - написав користувач.

Поки РФ нищить українські книги: українка похвалилася російськими підручниками для дитини

Росія нищить книжкову інфраструктуру України

Тим часом російські атаки вже неодноразово призводили до масштабного знищення українських книжок та підручників. Зокрема, 1 серпня російський удар по логістичному центру видавництва "Ранок" і дистрибуційному центру мережі книгарень "КнигоЛенд" у Харкові знищив близько 8 млн книг, серед яких були й шкільні підручники. Генеральний директор "Ранку" Віктор Круглов назвав це найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни.

За даними Міністерства культури, лише в липні внаслідок російських атак було знищено понад 1,5 млн книжок і підручників українських видавництв. Значних руйнувань зазнали, зокрема, друкарня "Конві Плюс", видавництва Mison.Publishing та "Книголав".

У "Конві Плюс" згоріли понад 600 тисяч готових книжок і підручників, а ще близько 350 тисяч примірників, які перебували у виробництві, були знищені.

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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