Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

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- Ключові країни почали грати не на перемогу, а на закінчення війни
- Закінчення війни може відбуватися по-різному
У січні 2023-го ще було модно говорити про українську перемогу. На жаль, зараз це слово зникло із політичних словників, і це проблема — не лише для України, а й для Європи та світу. Про це заявив колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю BBC.
"Чи можлива все ще українська перемога? Так. Чи достатньо зараз для неї робиться? Ні. Тому що ключові столиці почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. А закінчення війни може відбуватися по-різному", — наголосив він.відео дня
Однак, за його словами, ключовий чинник тут – це Україна.
"Ми втратимо шанс на перемогу, коли самі перестанемо в неї вірити. Тому я, наприклад, тримаю це слово у словнику, бо планку треба тримати високо", — підкреслив Кулеба.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що те, як виглядатиме перемога у війні, є питанням для самих українців. Проте головним фактором має стати зупинення бойових дій.
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір оголосити про "перемогу" у війні проти України, незважаючи на реальний стан справ.
Водночас, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку.
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Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України, пише Вікіпедія.
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