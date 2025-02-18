Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

Зараз прикладається недостатньо зусиль для перемоги України.

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Чи можлива все ще українська перемога / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, instagram.com/dmytro_kuleba

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Ключові країни почали грати не на перемогу, а на закінчення війни

Закінчення війни може відбуватися по-різному

У січні 2023-го ще було модно говорити про українську перемогу. На жаль, зараз це слово зникло із політичних словників, і це проблема — не лише для України, а й для Європи та світу. Про це заявив колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтервʼю BBC.

"Чи можлива все ще українська перемога? Так. Чи достатньо зараз для неї робиться? Ні. Тому що ключові столиці почали грати не на перемогу, а на закінчення війни. А закінчення війни може відбуватися по-різному", — наголосив він. відео дня

Однак, за його словами, ключовий чинник тут – це Україна.

"Ми втратимо шанс на перемогу, коли самі перестанемо в неї вірити. Тому я, наприклад, тримаю це слово у словнику, бо планку треба тримати високо", — підкреслив Кулеба.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що те, як виглядатиме перемога у війні, є питанням для самих українців. Проте головним фактором має стати зупинення бойових дій.

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір оголосити про "перемогу" у війні проти України, незважаючи на реальний стан справ.

Водночас, генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Україна не програє війну, хоча визнав, що ситуація на фронті розвивається у несприятливому напрямку.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України, пише Вікіпедія.

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