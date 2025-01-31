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США не залишать Україну: глава МЗС Італії розкрив деталі розмови з Рубіо

Сергій Кущ
31 січня 2025, 21:58
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Диплома провів переговори з оточенням Трампа.
Марко Рубіо, Україна
Марко Рубіо, Україна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому США не кинуть Україну
  • Глава МЗС Італії розповів про плани Трампа

США не залишать Україну у війні проти Росії. З такою заявою виступив новий державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо.

Антоніо Таяні, глава МЗС Італії, розповів в інтерв'ю Politico, що Рубіо наполягав на тому, що Штати не відмовляться від України.

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Також міністр спробував применшити ризик того, що новий президент США вдасться до військового захоплення Гренландії.

За словами глави МЗС Італії, Європа повинна більше купувати у Штатів, а також збільшувати оборонні бюджети і зміцнювати економіку, щоб уникнути торгової війни з новим президентом США.

"Ми повинні прискорити шлях до того, щоб стати сильнішими і завершити створення банківського союзу, єдиного енергетичного ринку, фіскальної гармонізації, європейської оборони. Європа не повинна бути сильною тільки у встановленні правил, вона повинна бути сильною політично та економічно", - зазначив дипломат.

Військова допомога Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, наприкінці грудня стало відомо, що США виділяють Україні 15 млрд дол із заморожених російських активів. Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні витрати.

Також раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що США дадуть Україні багато зброї за однієї умови. Якщо нам передадуть контейнери зі зброєю на суму 500 млрд дол, у росіян шансів у цій війні не буде, підкреслив майор запасу ЗСУ.

9 січня США оголосили про надання Україні останнього пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів і ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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