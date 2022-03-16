США направила Україні протиракетні ситеми С-300 - CNN

"С-300" / Вікіпедія

В Україну вже відправили як мінімум один зенітно-ракетний комплекс С-300, який призначений для захисту неба від ракет і літаків агресорів. Про це повідомляє журналіст американського телеканалу CNN Джим Скиутто з посиланням на члена Палати представників США Майкла Маккола.

"Це новина: Майкл Маккол каже мені, що ЗРК С-300 вже відправлений в Україну", — стверджує Скіутто.

До того, кілька годин тому, CNN повідомляло, що від західних союзників Україна отримає і інші комплекси протиповітряної оборони (SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14). Йдеться про системи ППО, у яких менше діапазон висоти, проте велика дальність, ніж у ракет моделі Stinger. За рахунок цього вони можуть збивати крилаті ракети.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що США повинні надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких зенітно-ракетні комплекси С-300, та забезпечити створення безпольотної гуманітарної зони в небі над Україною.

При цьому слід створити організацію Союз відповідальних країн, завданням якої має стати досягнення миру в короткостроковій перспективі.