Зеленський вимагає від США поставити Україні ППО і запропонував створити Союз відповідальних держав

Конгрес стоячи привітав президента Зеленського / Скріншот трансляція Голос Америки

США повинні надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких зенітно-ракетні комплекси С-300, і забезпечити створення безпольотної гуманітарної зони в небі над Україною. При цьому слід створити організацію Союз відповідальних країн, завданням якої має стати досягнення миру в короткостроковій перспективі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу перед Конгресом США у відеоформаті, в середу, 16 березня, він сказав про те, що Київ пропонує створити нову організацію, яка вирішуватиме світові проблеми.

"Ми пропонуємо створити Союз відповідальних країн, здатних негайно реагувати і робити все, щоб швидко досягати миру. Такий союз зможе допомагати тим, хто також переживає природні лиха, хто став жертвами епідемій. Згадайте, як складно світу було створювати вакцини для захисту від пандемії. Якби такий альянс існував, ми могли б врятувати тисячі життів в нашій країні і країнах, де страждають люди", - пояснив Зеленський.

Також він звернувся до Конгресу з проханням надати Києву системи протиповітряної оборони, серед яких ЗРК С-300, і забезпечити створення гуманітарної безпольотної зони над українською державою.

Крім того, гарант закликав закрити американські порти для товарів РФ і ухвалити рішення щодо інших заходів, щоб зупинити російську агресію.

"Ми повинні створити нові інструменти швидкого реагування і зупинити повномасштабне вторгнення Росії. Буде справедливо, якщо в наступні 24 години зло буде покарано", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше тимчасова повірена США у справах України Христина Квін сказала, що Північноатлантичний альянс не готовий закрити небо над українською державою, оскільки побоюється військового зіткнення з Росією. Захід розглядає можливість надання Києву літаків і ППО, щоб держава самостійно вирішила це питання.