Працює ППО: Росія атакувала дронами-камікадзе три області

За попередньою інформацією було збито 10 ударних безпілотників, але дані не остаточні.

Росія атакувала дронами-камікадзе три області / скріншот YouTube

Російські окупанти вночі, 30 грудня, в черговий раз атакували Київську, Запорізьку та Дніпропетровську області дронами-камікадзе.

Сили оборони збили 10 ударних дронів ворога у Дніпропетровській та Запорізькій областях, повідомили в ОК "Схід".

"Вночі авіацією і зенітними ракетними підрозділами ПвК "Схід" у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед і 1 Марлін в Дніпропетровський і Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.

Також російські дрони були помічені в небі над Київською областю - там теж відпрацювало ППО.

Голова ОВА Олексій Кулеба уточнив, що Росія знову цілилася по об'єктах інфраструктури на Київщині. Однак сили ППО відбили безпілотники і, попередньо, влучень немає.

"На місцях збиття працюють екстрені служби", – додав Олексій Кулеба.

Ракетний удар по Україні

Вранці 29 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами. У багатьох містах сталися сильні вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Харкові, Одесі, Львові. У багатьох містах спрацювала протиповітряна оборона.

У Києві уламками збитих ракет були пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі. Є постраждалі.

Як зазначив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, російські загарбники на кожну масовану ракетну атаку по Україні витрачають приблизно по 300-400 мільйонів доларів. Однак істотних переваг для себе вони все одно не можуть досягти таким чином.

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