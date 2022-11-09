'Терміново потрібні сталінські репресії': російські еліти налякані через заяву Пригожина - Bloomberg

Пригожин заявив, що в Росії потрібно терміново застосувати сталінські репресії / Фото Reuters, росСМИ

Власник російської ПВК "Вагнера" Євеній Пригожин закликав владу РФ повернутися до "сталінських репресій". Ця заява змусила панікувати представників російської еліти. Тепер вони побоюються чисток і арештів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Повинні бути включені важелі і механізми тотального "знищення" цих людей як бізнесменів. По відношенню до них терміново потрібні сталінські репресії", - сказав Пригожин.

Всередині РФ зростає занепокоєння. Багаті громадяни Росії побоюються за безпеку своїх сімей, адже вони не виявляють достатнього ентузіазму та підтримки війни проти України. Також це пов'язано з тим, що Пригожин приховано нападає на військове керівництво РФ, а Кремль, своєю чергою, не проявляє бажання захищати своїх.

"Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток і довільних арештів, як під час правління радянського диктатора", - йдеться в повідомленні.

Зараз ситуація в Росії нагадує військову диктатуру і вона буде тільки погіршуватися, якщо в країні не відбудеться військовий переворот. Багато хто вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну було катастрофічною помилкою і ця помилка прирікає Росію на ізоляцію і слабкість.

Як повідомляв Главред, у вересні російський олігарх Євген Пригожин, якого називають "кухарем Путіна", визнав, що він причетний до ПВК "Вагнера". До того ж він зізнався, що найманці вбивали українців на Донбасі.

У жовтні Пригожин заявив, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських в'язнів. 25 жовтня головне військове розвідувальне управління України вперше повідомило про те, що найманці "Вагнера" хворі на ВІЛ і гепатит з, а російські лікарі відмовляються надавати допомогу інфікованим військовослужбовцям, які отримали бойові поранення.

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