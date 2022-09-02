'Спеціально домагаються, щоб їх гнали у РФ': у Латвії затримали росіян, які на вулиці співали 'Катюшу'

У Латвії затримали росіян / скріншот

У Мережі з'явилося відео затримання громадян Росії в Латвії, які в нічний час йшли вулицею та співали пісню "Катюша".

Кадри зняли журналісти латвійського TVnet. Спочатку на відео видно, як група людей ввечері рухається вулицею та співає популярну радянську пісню "Катюша", яка в Росії та інших країнах пострадянського простору є одним з неформальних символів Другої світової війни.

Далі росіян затримують латвійські правоохоронці.

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У Латвії затримали росіян, які вночі співали "Катюшу" / скріншот

Як відреагували у Мережі:

"Таке враження, що вони спеціально домагаються того, щоб їх гнали назад в ерефію"

"Сталіна б їм, та таборів років 10, повиходили б вони на берег. Совок в голові - це за межами розуміння"

Як повідомляв Главред, в Латвії спалахнув новий скандал за участю аташе Росії. Співробітник посольства країни-агресора заплатив гроші в караоке-клубі, щоб українцям, які теж відпочивали в закладі, не включали пісні на їхнє замовлення.

Раніше в столиці Естонії до двох українок на пляжі причепився нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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