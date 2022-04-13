Сотня орків втратили руки чи ноги: у Петербурзі зафіксували чергу зі швидких з пораненими окупантами

У Петербурзі зафіксували чергу зі швидких з пораненими окупантами/ Скрін з відео

У Петербурзі зафіксували величезну чергу зі швидких з важкопораненими в Україні російськими військовими. В лікарню привезли десятки окупантів.

Відео з величезною чергою швидких оприлюднив 24 канал. Повідомляється з посиланням на українську розвідку, що близько сотні загарбників – з відірваними руками або ногами.

У кожну машину швидкої росіяни помістили по двоє-троє окупантів. Медики не можуть прийняти таку велику кількість поранених.

Нагадаємо, за останніми даними Міноборони станом на 12 квітня, в Україні уже загинули близько 19600 російських військових.

Раніше повідомлялося, що у Путіна вирішили продовжувати загарбницьку війну проти України. Вони обирали між цим рішенням і тим, чи погоджуватися на переговори, каже радник голови ОП Олексій Арестович.

Також повідомлялося, що українські захисники звільнили 15 населених пунктів у Херсонській області і відсунули лінію активних бойових дій за межі Дніпропетровщини вглиб Херсонщини. Тепер на території Дніпропетровської області не залишилося окупантів.

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