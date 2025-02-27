США і РФ обговорюють видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

Такий підхід є частиною ширшої "політики розрядки", яку Трамп проводить у відносинах із Москвою.

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США і РФ обговорюють видобуток природних ресурсів в Арктиці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

РФ і США нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці

Арктика привертає все більшу увагу останніми роками

Росія і США обговорюють майбутню співпрацю. Офіційні особи в Москві та Вашингтоні визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, такий підхід є частиною ширшої "політики розрядки", яку президент Дональд Трамп проводить у відносинах із Москвою. Зокрема, обговорювалися питання розвідки природних ресурсів і торговельних шляхів. Співпраця в галузі розвідки енергоресурсів також розглядається як мета США.

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І Росія, і США нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для співпраці, що викликає занепокоєння європейських союзників і союзників по НАТО, які прагнуть ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

Один зі співрозмовників видання сказав, що американські чиновники розглядають співпрацю в Арктиці як спосіб вбити клин між Москвою і Пекіном. Водночас джерело зазначило, що це навряд чи вдасться, зважаючи на те, наскільки зблизилися Росія і Китай протягом останніх років, особливо з огляду на партнерство "без обмежень" після початку війни РФ проти України.

"Арктика, оточена Росією та сімома членами НАТО - США, Канадою та скандинавськими країнами Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією - привертає дедалі більшу увагу останніми роками, оскільки танення криги внаслідок зміни клімату відкриває судноплавні шляхи та можливість розвідки потенційних енергетичних і мінеральних ресурсів", - пояснюють журналісти.

Голова державного Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив після російсько-американських перемовин у Саудівській Аравії, що співпраця з енергетичних проєктів в Арктиці була однією з "конкретних сфер співпраці", які обговорювали сторони.

Примітно, що наприкінці минулого року Пентагон оприлюднив Арктичну стратегію. У ній наголошували на ризику об'єднання Китаю та Росії в регіоні. Відповідно до політики попереднього президента Штатів Джо Байдена, США прагнули розширити свою військову готовність і спостереження в Арктиці у відповідь на "зростаюче зближення" між Москвою і Пекіном.

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів про остаточну версію угоди зі США щодо корисних копалин, наголосивши, що в цьому варіанті Україна не виступає боржником.

Після підписання угоди про співпрацю у сфері рідкоземельних металів Україна планує укласти ще один важливий документ - угоду про інвестиційний фонд, заявив Зеленський.

Водночас президент України отримав офіційне запрошення від США для візиту та підписання угоди про рідкоземельні метали. Однак, як повідомляє Reuters, адміністрація президента США висловлює сумніви щодо необхідності зустрічі Зеленського з Трампом. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, причиною таких сумнівів стали заяви українського лідера про те, що угода щодо мінералів ще не фіналізована.

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