"Зібрав 2000 класів": новина про смерть окупанта стала хітом в Росії

Новина про смерть окупанта стала хітом у Росії / соцмережі

Російський окупант став відомим після участі у війні проти України, але тільки посмертно.

Новина про смерть Миколи Защітнікова стала "хітом" в російських соцмережах - вона зібрала 2000 класів (лайків - ред.).

"Загиблий у спецоперації обчанин зібрав 2000 класів Микола Затінщиков був добровольцем. Пам'ять і повагу Миколі, співчуття родичам під публікацією Об Онлайн в соцмережі "Однокласники" висловили не тільки обчани. Популярність посту вийшла за межі Сибіру. Щодня небайдужі росіяни додають нові коментарі з Таганрога, Самари, Орла, Ульяновська та інших міст", - йдеться в повідомленні.

Новина про смерть окупанта / соцмережі

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 Жовтня.

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