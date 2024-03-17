Зняли прапор РФ і повісили свій: російські повстанці звільнили два села на Бєлгородщині

Російські добровольці оголосили про звільнення ще одного населеного пункту на території РФ. Мова йде про село Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у Telegram-каналі "Сибірського батальйону".
Російське село від путінського війська звільнили бійці "Російського Добровольчого Корпусу" та "Сибірського батальйону".
"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - повідомили російські добровольці.
Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)
Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.
На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.
Бійці Легіону "Свобода Росії" раніше заявили про те, що у Бєлгородській області РФ вдалося звільнити селище Горьковський.
"Чудова спільна робота РОС з ічкерійськими добровольцями!" - написали російські добровольці.
Що відомо про Легіон "Свобода Росії"
Легіон "Свобода Росіії" — російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до Інтернаціонального легіону ТРО України. Легіон сформовано з колишніх військовослужбовців ЗС РФ та інших росіян, а подекуди білорусів, що перейшли на сторону України.
Легіон використовує на нарукавних шевронах біло-синьо-білий прапор замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ, повідомляє Вікіпедія.
Операція повстанців на території РФ
Раніше після ударів по цілях у РФ російські повстанці поставили Путіну ультиматум. У РФ зникла навіть видимість виборчого процесу, заявили представники РДК, ЛСР і Сибірського батальйону.
Нагадаємо, раніше в "Російському Добровольчому Корпусі" опубліковано відео, де російські солдати залишають свої позиції і тікають. "Солдати путінської армії біжать, виблискуючи п'ятами. За їхніми спинами залишаються населені пункти, техніка і насамперед громадяни РФ, покинуті й непотрібні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в РДК заявляли про те, що Росія скукожиться до Підмосков'я. Денис Нікітін переконаний, що на уламках нинішньої РФ може виникнути конфедерація.
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