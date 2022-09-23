Україна може отримати ізраїльську систему проти іранських безпілотників

Ізраїльська компанія передасть Україні системи для боротьби з безпілотниками / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Україна може отримати ізраїльську систему захисту від іранських безпілотників, які були передані Росії та вже почали з'являтися на фронті. Одна з оборонних компаній планує передати системи захисту через посередника у Польщі. Про це повідомляє DroneDJ.

У звіті йдеться про те, що ізраїльська компанія доставить безпілотники у Польщу, знаючи, що Україна є передбачуваним одержувачем. Ця система кваліфікується як "передова оборонна технологія". Раніше Ізраїль заборонив її продавати в Україну.

Ізраїль не підтримує жодну зі сторін у війні, намагаючись зберегти відносини з Москвою. Країна раніше відмовилась приєднуватись до групи держав, які надають Україні військову допомогу.

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії декілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином,"допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він казав про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник є машинкою попереднього покоління, зробленою на коліні, але якусь частину свого завдання він може вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання - з саморобними захопленнями і киданням гранат", – підкреслив Арестович.

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