"Злив" розмови Путіна з Макроном: у МЗС України різко відреагували на істерику Лаврова

У МЗС України відреагували на" злив " розмови двох лідерів / Reuters

У Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. У МЗС України у відповідь на це пригадали аналогічний випадок, в якому був винен виключно Кремль.

За словами прессекретаря українського МЗС Олега Ніколенка в Facebook, його російський колега Сергій Лавров у коментарі "злитої" розмови двох президентів, "заїкнувся" про якусь дипломатичну етику. Але російський чиновник при цьому зовсім забув той випадок, коли Росія оприлюднила конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини і Франції в контексті діяльності нормандського формату.

"Але при цьому він (Лавров - ред.) забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційне листування міністрів закордонних справ Німеччини і Франції в контексті діяльності Нормандського формату. Як ви розумієте, дозвіл на це вони не давали. Ось і виходить таке диссоциативное розлад у російської дипломатії. Говорять одне, а роблять інше", - зазначив Ніколенко.

Скандал зі "зливом" таємної розмови Макрона з Путіним

Як писав Главред, в Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ і Франції Володимира Путіна і Еммануеля Макрона. Там назвали таку публікацію "порушенням дипломатичної етики". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров,

Лавров заявив, що Росії не соромно за те, про що говорив Путін з лідерами інших держав.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати і пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

Читайте також: