"Кінець ще далеко": Макрон спрогнозував, коли завершиться війна в Україні

Макрон спрогнозував, коли завершиться війна в Україні/ Reuters, Генштаб ВСУ

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, війна в Україні точно не завершиться у найближчі тижні чи місяці. Він наголосив, що навряд чи такі терміни реальні.

Про це він заявив під час спілкування з пресою на полях саміту G7, пише "УНІАН". При цьому Макрон висловив свій прогноз щодо можливих термінів завершення війни. Він зазначив, що сподівається на завершення бойових дій до кінця року.

"Ніхто не підпишеться під тим, що війна закінчиться найближчими тижнями або місяцями. Я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця року", – зазначив він.

При цьому французький президент наголосив, що Росія не може і не має виграти у війні проти України, і зазначив, що західні партнери підтримуватимуть Україну аж до тих пір, коли вона переможе РФ.

"Наша підтримка України та наші санкції проти Росії триватимуть стільки, скільки потрібно, і з необхідною інтенсивністю – найближчі тижні та місяці", – наголосив Макрон.

Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, яка техніка здатна захистити Україну від ракетних ударів РФ. З таким завданням найефективніше можуть впоратися західні установки NASAMS, IRIS і Patriot.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що зараз найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей.

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