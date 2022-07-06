Лавров в істериці через опубліковану Францією розмову з Путіним: "нам не соромно"

Лавров в істериці через розмову Путіна та Макрона / Reuters

В Росії влаштували істерику через опубліковану таємну розмову президентів РФ та Франції Володимира Путіна й Еммануеля Макрона. Там назвали таку публікацію "порушенням дипломатичної етики". Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Лавров заявив, що Росії не соромно за те, про що говорив Путін з лідерами інших держав.

"Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію", - сказав Лавров.

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Раніше французькі журналісти розповіли, про що говорили президенти Франції та Росії незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну. Путін намагався звинуватити Зеленського у невиконанні Мінських угод, а Макрона - у спробі їх "переглянути". У свою чергу Макрон різко сказав, що "ми чхати хотіли на пропозиції сепаратистів" і запропонував Путіну зустрітися для деескалації ситуації.

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