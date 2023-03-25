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"Скотобаза і набрід відморозків": народ РФ відповідальний за війну – журналіст

25 березня 2023, 11:58
Окупанти РФ законно стають "ходячими мішенями" в Україні, впевнений Олександр Сотник.
Олександр Сотник
Олександр Сотник висловився щодо розв'язаної РФ війни / Фейсбук Олександра Сотника

Розв'язана РФ війна показала те, що українці – це нація, що яка об'єдналася І встала на захист своєї країни, тому вона обов'язково переможе, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Що ж стосується Росії, то для мене не було ніяких відкриттів. Мене порадувало те, що світ дізнався, що з себе представляє хвалена російська "друга армія світу". Фактично Путін своїм вторгненням в Україну розкрив державну таємницю – він показав, що з себе представляє ця друга армія третього світу", — підкреслив він в ході чату в Главреде.

Журналіст також вважає, що повною мірою відповідальність за вторгнення в Україну повинні нести як правителі країни-агресора, так і народ РФ.

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"Всьому світу стало зрозуміло, що це (народ РФ, - ред.) набрід відморозків, які не знають своєї історії і минулого, їх змушували ходити з дідами на палицях, прожарюючи їм мізки мілітаристською пропагандою, ось вони і ходили. Така собі скотобаза. А на скотобазі нації немає - там все зведено до рівня інстинктів: пожерти, вижити і статеві інстинкти. Ватажок зграї сказав, що потрібно йти в Україну, вони і пішли. Мені зовсім не шкода тих "нещасних бідних хлопчиків", які гинуть без трусиків. Їх туди ніхто не кликав, тому вони абсолютно законно стають ходячими мішенями і законно пакетизуються в кращий райський путінський світ", — зазначив він.

Разом з тим публіцист підкреслив, що за рік війни його здивувало лише те, що в самій Україні не було розуміння, що Захід її "не здасть".

"Те, що в Кремлі цього не розуміли, гаразд, але те, що в Україні цього не розуміли, дивує. Я не хочу співати панегірики Зеленському, але я вважаю, що роль президента в даному випадку він виконує добре", — додав Сотник.

Раніше Сотник заявив про те, що війна в Україні може завершитися до середини осені 2023 року. Але в України буде дуже важливе завдання - після виходу українських військових на кордони 1991 року "зафіксувати" це належним чином.

Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає в тому, що США будуть надавати допомогу і робити все можливе для цього.

Разом з тим він вважає, що російський диктатор Володимир Путін не відмовиться від своєї ідеї захопити Україну, тому що він психічно хворий і вбив собі в голову, що це "його місія". Глава Кремля вважає себе "історичною особистістю", пояснив Сотник.

Читайте більше:

Олександр Сотник війна Росії та України
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