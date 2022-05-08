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Скільки коштує Росії кожен день війни в Україні: названо колосальну суму

8 травня 2022, 11:39

Щодня Росія витрачає на війну з Україною 900 млн доларів. І це якщо не брати до уваги наслідки наслідки жорстких економічних санкцій.

Володимир Путін, війна в Україні
Путін витрачає на війну в Україні 900 мільйонів доларів щодня / Фото УНІАН, Reuters

Країна-агресор Росія, яка 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в Україну та одразу ж потрапила під західні санкції, що руйнують її економіку, щодня витрачає на війну 900 мільйонів доларів.

Про це розповів головний редактор військового видання Sofrep Шон Спунтс, повідомляє Newsweek.

У цю суму входять виплати солдатам, забезпечення їх боєприпасами і ракетами, а також витрати на ремонт пошкодженої військової техніки.

Крім того, Росія також повинна заплатити за тисячі одиниць зброї та крилатих ракет, випущених під час війни, вартість яких становить приблизно 1,5 мільйона доларів США.

"Ці цифри не враховують, скільки Росія могла втратити фінансово через жорсткі економічні санкції, запроваджені проти неї після початку вторгнення в кінці лютого. За словами представників Білого дому, ці санкції можуть залишатися в силі, навіть якщо Росія виведе свої війська", - йдеться у статті.

Дослідження, опубліковане через два тижні після вторгнення в Україну, показало, що прямі втрати Росії від війни становили близько 7 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленням CNBC від 14 березня, економічні санкції, запроваджені проти РФ, мали руйнівний вплив, який росіяни, ймовірно, відчуватимуть у найближчі десятиліття. Російська економіка може бути відкинута на цілих 30 років тому, оскільки російський рубль звалився. Рівень життя в Росії може знизитися впродовж наступних п'яти років.

Інститут міжнародних фінансів, Фінансовий аналітичний центр, що представляє фірми з понад 70 країн, заявляє, що валовий внутрішній продукт (ВВП) країни, імовірно, впаде в цьому році на 15 відсотків.

За даними Forbes Україна, в квітні Україна також завдала важкого удару по Росії, потопивши флагман Чорноморського флоту - крейсер Москва, вартість якого оцінюється в 750 мільйонів доларів.
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Як повідомляв Главред, видання The Wall Street Journal писало, що вторгнення Росії в Україну сильно б'є по військово-технічному потенціалу країни-агресора. За два місяці війни РФ втратила понад 500 танків при можливості виробництва 250 танків на рік.

Раніше міжнародні експерти в області озброєнь Ерік Віклунд і Кріс Шиес заявили, що за фактом "наворочена" техніка в Росії є лише на картинках і в планах, а в реальності армія Путіна воює в основному тим, що залишилося від СРСР.

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