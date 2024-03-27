Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

Збройні сили Великої Британії мають проблеми зі зброєю та боєприпасами і потребують додаткового фінансування, написали британські журналісти.

https://glavred.net/world/skolko-britaniya-mogla-by-provoevat-s-rf-v-the-telegraph-uznali-sroki-i-detali-10553450.html Посилання скопійоване

Британія могла б повоювати з РФ не більше 2 місяців - глава штабу оборони / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Армія Королівства Великої Британії потенційно могла б вести повномасштабну війну з агресором Росією не більше двох місяців. Британці потребують зброї та боєприпасів. Про це заявив глава штабу оборони країни, генерал-лейтенант Роб Маговен.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що колишній міністр оборони Марк Франсуа сказав Маговену таке: "Британія не зможе воювати з армією Путіна довше ніж декілька місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів техніки для цього". І сам Маговен це визнав.

Також начальник штабу заявив, що у британських військових не вистачає ресурсів, які знадобилися б у разі можливої війни. Тому існують "оперативні ризики".

відео дня

"Ми чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку ми витрачаємо на боєприпаси зараз... не відповідає - у всіх галузях - загрозам, з якими ми стикаємося", - додав Маговен і закликав державу виділити більше коштів на розвиток протиповітряної ракетної оборони.

Утім, міністр оборони Грант Шаппс наголосив, що будь-який такий конфлікт Британія вестиме лише спільно з союзниками з Північноатлантичному альянсу.

Збройні сили Великої Британії Збройні сили Великої Британії - армія Сполученого Королівства Великої Британії. Головнокомандувач - монарх, король Карл III. Британські ЗС перебувають під управлінням Оборонної Ради Міністерства Оборони. Головне завдання військ полягає в захисті Королівства, заморських територій, гарантуванні безпеки держави та участі в миротворчих місіях міжнародних організацій. Велика Британія є членом НАТО. Чисельність військ Великої Британії - понад 196 тисяч військових, пише Вікіпедія.

Війна Росії і НАТО - головні новини:

Війна Росії проти НАТО - ймовірний сценарій, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. Згідно з його оцінкою, військове зіткнення блоку з країною-окупантом можливе в тому разі, якщо Україна програє російсько-українську війну.

Міністр закордонних справ Латвії Габріелюс Ландсбергіс зробив припущення, згідно з яким Росія може раптово напасти на НАТО. Він закликав не чекати аналога Перл-Гарбора, а надати Україні необхідну військову підтримку.

Росія влаштує війну проти НАТО, вважає журналіст і письменник Олександр Сотник. Під час чату на Главреді він сказав, що не має жодного сенсу розглядати подібне рішення Кремля з раціональної точки зору.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред