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Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

Андрій Ганчук
27 березня 2024, 15:29
Збройні сили Великої Британії мають проблеми зі зброєю та боєприпасами і потребують додаткового фінансування, написали британські журналісти.
Британія, війська РФ
Британія могла б повоювати з РФ не більше 2 місяців - глава штабу оборони / Колаж: Главред, фото: pixabay, Міноборони РФ

Армія Королівства Великої Британії потенційно могла б вести повномасштабну війну з агресором Росією не більше двох місяців. Британці потребують зброї та боєприпасів. Про це заявив глава штабу оборони країни, генерал-лейтенант Роб Маговен.

У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що колишній міністр оборони Марк Франсуа сказав Маговену таке: "Британія не зможе воювати з армією Путіна довше ніж декілька місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів техніки для цього". І сам Маговен це визнав.

Також начальник штабу заявив, що у британських військових не вистачає ресурсів, які знадобилися б у разі можливої війни. Тому існують "оперативні ризики".

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"Ми чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку ми витрачаємо на боєприпаси зараз... не відповідає - у всіх галузях - загрозам, з якими ми стикаємося", - додав Маговен і закликав державу виділити більше коштів на розвиток протиповітряної ракетної оборони.

Утім, міністр оборони Грант Шаппс наголосив, що будь-який такий конфлікт Британія вестиме лише спільно з союзниками з Північноатлантичному альянсу.

Збройні сили Великої Британії

Збройні сили Великої Британії - армія Сполученого Королівства Великої Британії. Головнокомандувач - монарх, король Карл III. Британські ЗС перебувають під управлінням Оборонної Ради Міністерства Оборони.

Головне завдання військ полягає в захисті Королівства, заморських територій, гарантуванні безпеки держави та участі в миротворчих місіях міжнародних організацій.

Велика Британія є членом НАТО.

Чисельність військ Великої Британії - понад 196 тисяч військових, пише Вікіпедія.

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Війна Росії проти НАТО - ймовірний сценарій, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. Згідно з його оцінкою, військове зіткнення блоку з країною-окупантом можливе в тому разі, якщо Україна програє російсько-українську війну.

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