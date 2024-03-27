Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

Армія Королівства Великої Британії потенційно могла б вести повномасштабну війну з агресором Росією не більше двох місяців. Британці потребують зброї та боєприпасів. Про це заявив глава штабу оборони країни, генерал-лейтенант Роб Маговен.
У матеріалі The Telegraph йдеться про те, що колишній міністр оборони Марк Франсуа сказав Маговену таке: "Британія не зможе воювати з армією Путіна довше ніж декілька місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів техніки для цього". І сам Маговен це визнав.
Також начальник штабу заявив, що у британських військових не вистачає ресурсів, які знадобилися б у разі можливої війни. Тому існують "оперативні ризики".
"Ми чітко дали зрозуміти, що сума грошей, яку ми витрачаємо на боєприпаси зараз... не відповідає - у всіх галузях - загрозам, з якими ми стикаємося", - додав Маговен і закликав державу виділити більше коштів на розвиток протиповітряної ракетної оборони.
Утім, міністр оборони Грант Шаппс наголосив, що будь-який такий конфлікт Британія вестиме лише спільно з союзниками з Північноатлантичному альянсу.
Збройні сили Великої Британії
Збройні сили Великої Британії - армія Сполученого Королівства Великої Британії. Головнокомандувач - монарх, король Карл III. Британські ЗС перебувають під управлінням Оборонної Ради Міністерства Оборони.
Головне завдання військ полягає в захисті Королівства, заморських територій, гарантуванні безпеки держави та участі в миротворчих місіях міжнародних організацій.
Велика Британія є членом НАТО.
Чисельність військ Великої Британії - понад 196 тисяч військових, пише Вікіпедія.
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