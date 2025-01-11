Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

Про що мова:
- Третя штурмова дала бій ворогу на Харківщині
- ЗСУ знищили бронетехніку ворога та тримають оборону
Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відбила спробу прориву російських військ на Харківщині. Як повідомляє пресслужба бригади в Telegram, 8 та 9 січня в регіоні відбулися бої, які порівнюють із "танковою битвою під Бродами 1941 року".
"8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової ордена Леніна дивізії 1-ї танкової армії краснознаменної окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив", - розповіли у бригаді.відео дня
Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.
Окупанти намагалися використати понтонну переправу, але її було зруйновано, а один із танків потонув. Піхоту накрили ударами артилерії та авіаційними скидами, після чого залишки сил противника почали хаотично відступати.
"Ворог (втратив - ред.) всю колону, але повторив спробу штурму — бронегрупою відразу з 4 напрямків. Після уражень бійцями бригади, чергова ворожа броня була знищена з ПТРК й безпілотними засобами. Далі — все як в пісні. Штурм колонами техніки окупантів — потрачено", - додали у бригаді.
Яка ситуація на Донбасі - останні новини
Як зазначав Главред, бої тривають, ЗСУ все ще виборюють Курахове. Попри те, що більша частина міста просто знесена в щебінь, українські позиції тримаються на ТЕС.
В Донецькій області, у Світлодарську, до слова, ЗСУ вгатили по пункту управління РФ. Варто вказати, що військові вжили усі необхідні заходи, щоб уникнути ризику для цивільного населення.
Окрім цього, противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори. Також, за даними ОСУВ "Хортиця", на одному напрямку штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ.
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Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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