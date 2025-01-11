Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

Українські військові знищили колону окупантів і переправу.

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ЗСУ розгромили окупантів на Харківщині / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Про що мова:

Третя штурмова дала бій ворогу на Харківщині

ЗСУ знищили бронетехніку ворога та тримають оборону

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ відбила спробу прориву російських військ на Харківщині. Як повідомляє пресслужба бригади в Telegram, 8 та 9 січня в регіоні відбулися бої, які порівнюють із "танковою битвою під Бродами 1941 року".

"8 та 9 січня силами 4-ї гвардійської танкової ордена Леніна дивізії 1-ї танкової армії краснознаменної окупанти рушили на позиції бригади, щоб здійснити прорив", - розповіли у бригаді. відео дня

Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.

Окупанти намагалися використати понтонну переправу, але її було зруйновано, а один із танків потонув. Піхоту накрили ударами артилерії та авіаційними скидами, після чого залишки сил противника почали хаотично відступати.

"Ворог (втратив - ред.) всю колону, але повторив спробу штурму — бронегрупою відразу з 4 напрямків. Після уражень бійцями бригади, чергова ворожа броня була знищена з ПТРК й безпілотними засобами. Далі — все як в пісні. Штурм колонами техніки окупантів — потрачено", - додали у бригаді.

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Як зазначав Главред, бої тривають, ЗСУ все ще виборюють Курахове. Попри те, що більша частина міста просто знесена в щебінь, українські позиції тримаються на ТЕС.

В Донецькій області, у Світлодарську, до слова, ЗСУ вгатили по пункту управління РФ. Варто вказати, що військові вжили усі необхідні заходи, щоб уникнути ризику для цивільного населення.

Окрім цього, противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, Торецьку та неподалік Білої Гори. Також, за даними ОСУВ "Хортиця", на одному напрямку штурмовики РФ проникли в бойові порядки ЗСУ.

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