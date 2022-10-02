Скандальна конгресвумен Спартц проголосувала проти виділення США $12,3 млрд Україні

Спартц не пояснила, чому проголосувала проти законопроекту з допомогою для України / facebook.com/RepSpartz/

Етнічна Українка, конгресвумен Палати представників США від 5-го округу Індіани Вікторія Спартц, проголосувала проти законопроекту, пов'язаного з виділенням Україні близько $12,3 млрд. Документ передбачає, в тому числі, військову та економічну допомогу. Спартц своє рішення жодним чином не прокоментувала.

В канцелярії Палати представників зазначено, що законопроект №6833, що передбачає тимчасове фінансування урядових програм, включає також надання військової та економічної допомоги Україні на суму близько $12,3 млрд.

Конгрес США остаточно підтримав законопроект 1 жовтня. У нижній палаті за документ проголосували всі 220 конгресменів від Демократичної партії США.

Однак серед "республіканців" проголосували "за" тільки 10 конгресменів.

І Вікторії Спартц в їхньому списку немає. Вона голосувала "проти", що зазначено в списку конгресменів, які брали участь у розгляді законопроекту.

Чому Спартц проголосувала проти документа, що включає важливу допомогу Україні, політикиня не пояснила.

Хто така Вікторія Спартц

Вікторія Спартц - етнічна Українка. Народилася в Чернігівській області, виросла і навчалася в Україні. Закінчила ліцей у Чернігові із золотою медаллю, отримала червоний диплом, закінчивши Київський національний економічний університет.

У 2000 році переїхала до США, за 6 років отримала громадянство. Пізніше працювала там у сфері бізнесу та державному управлінні.

У 2017 році була обрана сенатором штату Індіана.

З 3-го січня 2021 року - конгресвумен Палати представників США від 5-го округу Індіани

У своїх інтерв'ю вона говорила, що забула українську мову.

Спартц всіляко підкреслювала, що вона - американка.

Чим відома Вікторія Спартц

Американське видання Newsweek днями опублікувало статтю про те, що Вікторія Спартц зіткнулася з невдачами в спробах організувати бізнес-проекти, пов'язані з Україною.

Журналісти відзначили, що ще напередодні скандалу з Офісом президента, в рамках якого вона закликала президента США Джо Байдена надати пояснення щодо процедур нагляду для перевірки того, чи є, мовляв, "російські зв'язки" у глави ОП Андрія Єрмака, намагалася лобіювати в Україні інтерес американського військового підрядника.

Підкреслюється, що відносини Спартц і української влади погіршилися після того, як Київ відмовився купувати продукцію підрядника, інтереси якого відстоювала конгресвумен.

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