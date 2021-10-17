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"Ситуація дуже серйозна": в ЄС попередили про небезпеку на кордоні з Білоруссю

17 октября 2021, 12:43

Латвія та Литва найбільше постраждали внаслідок кризи з нелегальними мігрантами.

Євросоюз, прапор
В ЄС не готові прогнозувати терміни завершення кризи з мігрантами на кордоні європейських країн з Білоруссю / Reuters

Ситуація з нелегальною міграцією на кордоні країн Євросоюзу з Білоруссю може погіршитися. Найбільше від кризи, пов'язаної з мігрантами, постраждали Латвія і Литва. Вільнюс з початку літа поточного року зареєстрував у п'ять разів більше запитів на надання притулку, ніж за весь 2020 рік. ЄС направив 77 співробітників до литовської держави з метою вирішення проблем з біженцями. Про це заявила виконавча директорка Європейського агентства з питань надання притулку Ніна Грегорі.

У інтерв'ю виданню Funke у неділю, 17 жовтня, вона розповіла про те, що в ЄС вважають дуже серйозною ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Причому, на думку чиновника, вирішити питання вже в найближчому майбутньому не вийде.Читайте такжеМіграційний удар і захист від Лукашенка і Путіна: у Польщі пояснили плани щодо кордону з Білоруссю

"Ситуація в країнах на кордоні з Білоруссю дуже серйозна. Її точно не вирішити в найближчому майбутньому", - сказала Грегорі.

Вона акцентувала увагу на тому, що найбільше від пов'язаної з нелегальними мігрантами кризи постраждали Латвія і Литва. Наприклад, Литва з початку літа зафіксувала в 5 разів більше запитів на надання притулку, ніж за весь 2020 рік. Відомство направило до Литви 77 співробітників для роботи із запитами.

Як підкреслила Грегорі, в серпні країни ЄС зареєстрували приблизно 56 тисяч запитів з питання надання притулку. Це на 40% більше, ніж у серпні минулого року.

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Білорусь і проблема нелегальної міграції

У Литві 2 липня оголосили надзвичайний стан в країні через потоки нелегальних мігрантів, які потрапили на територію держави з Білорусі. Тоді, згідно з орієнтовними підрахунками, білорусько-литовський кордон могли перетинати до 150 осіб на день.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на звинувачення заявляв, що Мінськ не збирається тримати в своїй країні нелегалів, тому що у держави після санкцій ЄС немає на це грошей.

Фінляндія направила до Литви і Латвії додаткові сили для того, щоб зміцнити контроль над кордонами країн з Білоруссю.

Влада Польщі наприкінці серпня заявила про плани спорудити паркан висотою більше 2 метрів на кордоні з Білоруссю, щоб стримати потоки нелегальних мігрантів.

viber
Євросоюз Литва Латвія нелегальна міграція новини Білорусі
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