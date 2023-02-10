Символ розпаду СРСР: у річницю нападу Путіна на Україну в Кремлі покажуть Лебедине озеро

У Кремлі 24 лютого, в день річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, покажуть балет Петра Чайковського Лебедине озеро. Там запевняють, що жодних асоціацій з датою і збігів немає. Однак вловити в цьому тролінг нескладно – Лебедине озеро стало символом розпаду СРСР. Балет показували по телевізору з 19 по 22 серпня, поки в Москві відбувався путч.
Як повідомляє Daily Storm, у Державному Кремлівському палаці підтвердили, що 24 лютого 2023 року там покажуть Лебедине озеро.
"Так, цей спектакль давно заплановано в репертуарі", - сказав представник палацу Костянтин Ярошевський.
Щоправда, за його словами, трансляція на телебаченні не запланована (можливо, це тільки поки що, - ред.)
"Ні, таких планів немає. Розумію, на що ви натякаєте, але це взагалі жодним чином не пов'язано", - підкреслив Ярошевський.
Лебедине озеро як символ розпаду СРСР
Для багатьох балет Лебедине озеро став символом розпаду Радянського Союзу. 19 серпня 1991 року в Москві тривав путч, а в цей час по телевізору показували Лебедине озеро.
Примітно, що його транслювали з ранку до вечора три дні поспіль – з 19 по 22 серпня, до завершення путчу.
Путін зібрався провести концерт 22 лютого
Російський директор Володимир Путін до річниці повномасштабного нападу агресора Росії на Україну зібрався провести концерт, який має відбутися на стадіоні Лужники в Москві.
Путін також може виступити з посланням до Федеральних Зборів 21 лютого. Офіційно дату в Кремлівській директорській наразі не підтвердили.
22 лютого Кремль зібрався організувати концерт, на який хочуть зібрати 200 тисяч людей.
Втім, сам Пєсков заявив, що йому і нічого сказати про цей "концерт".
Дивіться відео Главред - Зубів зробив прогноз про військовий переворот в Росії
Наступ Росії на Україну:
- Тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів: РФ підготувала гору техніки для нового наступу - ЗМІ
- "Там активні бойові дії": наступ Росії вже розпочався - Подоляк
- "Загострення вже почалося, ситуація важка": Гайдай повідомив про наступ росіян на Луганщині