Символ розпаду СРСР: у річницю нападу Путіна на Україну в Кремлі покажуть Лебедине озеро

Вистава вже давно запланована в репертуарі – це зовсім не випадковість, розповів прессекретар Кремлівського палацу Костянтин Ярошевський.

Чи чекає Путін на Лебедине озеро і по ТБ, в Кремлі не уточнили / Колаж скріншот YouTube

У Кремлі 24 лютого, в день річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, покажуть балет Петра Чайковського Лебедине озеро. Там запевняють, що жодних асоціацій з датою і збігів немає. Однак вловити в цьому тролінг нескладно – Лебедине озеро стало символом розпаду СРСР. Балет показували по телевізору з 19 по 22 серпня, поки в Москві відбувався путч.

Як повідомляє Daily Storm, у Державному Кремлівському палаці підтвердили, що 24 лютого 2023 року там покажуть Лебедине озеро.

"Так, цей спектакль давно заплановано в репертуарі", - сказав представник палацу Костянтин Ярошевський.

Щоправда, за його словами, трансляція на телебаченні не запланована (можливо, це тільки поки що, - ред.)

"Ні, таких планів немає. Розумію, на що ви натякаєте, але це взагалі жодним чином не пов'язано", - підкреслив Ярошевський.

Лебедине озеро як символ розпаду СРСР

Для багатьох балет Лебедине озеро став символом розпаду Радянського Союзу. 19 серпня 1991 року в Москві тривав путч, а в цей час по телевізору показували Лебедине озеро.

Примітно, що його транслювали з ранку до вечора три дні поспіль – з 19 по 22 серпня, до завершення путчу.

Путін зібрався провести концерт 22 лютого

Російський директор Володимир Путін до річниці повномасштабного нападу агресора Росії на Україну зібрався провести концерт, який має відбутися на стадіоні Лужники в Москві.

Путін також може виступити з посланням до Федеральних Зборів 21 лютого. Офіційно дату в Кремлівській директорській наразі не підтвердили.

22 лютого Кремль зібрався організувати концерт, на який хочуть зібрати 200 тисяч людей.

Втім, сам Пєсков заявив, що йому і нічого сказати про цей "концерт".

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Наступ Росії на Україну: