Путін планує масштабне святкування річниці війни в Україні – росЗМІ

Диктатор РФ хоче провести концерт-мітинг у Лужниках. Захід розрахований на 200 тисяч осіб.

Путін планує масштабне святкування річниці війни в Україні/ kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін збирається з розмахом відсвяткувати річницю злочинного повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Святкування у Росії запланували на 22 лютого і планують провести його на стадіоні "Лужники" в Москві.

За день до цього диктатор РФ проведе звернення до Федеральних зборів. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що Путін планує виступити з посланням перед Федеральними зборами РФ 21 лютого. Цю дату раніше анонсували в російських пропагандистських медіа, проте в Кремлі її ще офіційно не підтвердили.

На наступний день після звернення, 22 лютого, глава Кремля хоче провести у Лужниках мітинг-концерт, розрахований на 200 тисяч осіб. Сам Путін також повинен на нього прибути. Проте речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому "поки що нічого сказати" про захід у Лужниках.

Одне з джерел російських ЗМІ наголосило, начебто Путін цього року хоче провести своє послання максимально близько до річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Війна в Україні

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито "Росії усі заздрять, і тому лізуть до неї". Він додав, що РФ нібито буде "зміцнюватися зсередини". Однак він не захотів розповідати, кого саме він вважає "заздрісниками".

Раніше повідомлялося, що окупанти змінили свою тактику на полі бою. Якщо раніше вони робили ставку на військову техніку і постійні обстріли позицій українських військових, то зараз вони роблять ставку на живу силу. Про це розповів ексрадник глави МВС і голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів.

Військовий експерт Олег Жданов раніше зазначав, що війна в Україні добігає своєї кульмінації, зараз відбувається той переломний момент, на який усі чекали. Під час цього кульмінаційного моменту хід бойових дій хитнеться в сторону України.

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