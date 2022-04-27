Швейцарія впровадила жорсткі санкції проти Росії

Швейцарія ввела санкції проти Росії / Reuters

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Швейцарія впровадила чергові санкції проти Росії.

За інформацією чиновника у Telegram, санкції передбачають заборону на імпорт вугілля, деревини, цементу, морепродуктів та ікри.

Також в Швейцарії більше не можна реєструвати трастові фонди для громадян або жителів Росії.

"Ізоляція і бажаний Радянський союз для РФ з кожним днем стає реальністю", - написав Єрмак.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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