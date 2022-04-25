У сукні за 47 тис. і з георгіївською стрічкою: коханка Путіна поскаржилася на санкції

Аліна Кабаєва / скріншот

Передбачувана коханка президента-диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва з'явилася в Москві і відкрила свій благодійний фестиваль художньої гімнастики.

Тема спортивного заходу присвячена була війні, і юних гімнасток одягли в костюми "солдат". Сама Кабаєва з'явилася на публіці в дорогій сукні і з георгіївською стрічкою.

Наряд коханки Путіна з нової колекції Alessandra Rich за 1440 євро, (приблизно 47 тисяч гривень).

Виступаючи з промовою на тлі рашистського символу Z з тієї ж георгіївської стрічки, Кабаєва висловилася про "велику перемогу" і "подвиги багатонаціонального народу", а після почала переконувати публіку, що санкції російському спорту тільки на користь.

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кабаєва вважає, що санкції, будуть тільки зміцнювати художню гімнастику.

"У нас велика конкуренція всередині країни, і якщо змагання будуть тільки внутрішні, то російська художня гімнастика тільки виграє", - заявила Кабаєва.

У 2013 році Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, за даними медіа, яка народила йому чотирьох дітей.

Варто відзначити, що Кабаєва в Москві з'явилася не тільки з новим обличчям але і одягла обручку, чим ще більше спровокувала чутки.

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