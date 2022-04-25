УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У сукні за 47 тис. і з георгіївською стрічкою: коханка Путіна поскаржилася на санкції

25 квітня 2022, 16:43

Аліна Кабаєва з'явилася на публіці в Москві в дорогій сукні і з георгіївською стрічкою.

Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва / скріншот

Передбачувана коханка президента-диктатора Володимира Путіна Аліна Кабаєва з'явилася в Москві і відкрила свій благодійний фестиваль художньої гімнастики.

Тема спортивного заходу присвячена була війні, і юних гімнасток одягли в костюми "солдат". Сама Кабаєва з'явилася на публіці в дорогій сукні і з георгіївською стрічкою.

Наряд коханки Путіна з нової колекції Alessandra Rich за 1440 євро, (приблизно 47 тисяч гривень).

false

Виступаючи з промовою на тлі рашистського символу Z з тієї ж георгіївської стрічки, Кабаєва висловилася про "велику перемогу" і "подвиги багатонаціонального народу", а після почала переконувати публіку, що санкції російському спорту тільки на користь.

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Кабаєва вважає, що санкції, будуть тільки зміцнювати художню гімнастику.

"У нас велика конкуренція всередині країни, і якщо змагання будуть тільки внутрішні, то російська художня гімнастика тільки виграє", - заявила Кабаєва.

У 2013 році Путін розлучився зі своєю дружиною Людмилою через 30 років шлюбу. Новою, таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають Аліну Кабаєву, за даними медіа, яка народила йому чотирьох дітей.

Варто відзначити, що Кабаєва в Москві з'явилася не тільки з новим обличчям але і одягла обручку, чим ще більше спровокувала чутки.

Читайте також:

viber
Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звісткиГороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звістки Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчаруванняГороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиПрикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від біди Росія "скасувала" 9 травня: чому росіянам недовго залишилось до газових камерРосія "скасувала" 9 травня: чому росіянам недовго залишилось до газових камер Гороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мріїГороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мрії
Підтримайте Главред

Останні новини

18:20

Везунчики по життю: названі знаки з сильним янголом-охоронцем

18:07

Шмигаль назвав умову перемоги України у війні з РФВідео

18:03

"Помре Путін, вбивають і Кадирова": син експрезидента Чечні дав особливий прогнозВідео

17:53

"Горе не прийшло в сім'ю": пропагандист Соловйов прокоментував "замах неонацистів"

17:49

Крейсер Москва пішов на дно разом з вертольотом РФ: фото ехолокаціїВідео

Реклама
17:36

Путін остаточно відірвався від реальностіПогляд

17:22

Зірвало башту потужним вибухом: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажемВідео

17:04

В СБУ відповіли на звинувачення Путіна в підготовці "вбивства" кремлівського пропагандиста СоловйоваВідео

16:49

У захопленій Кремінній прогримів вибух: злетіли на повітря силовики-зрадникиВідео

16:43

У сукні за 47 тис. і з георгіївською стрічкою: коханка Путіна поскаржилася на санкціїВідео

16:29

"Подарунки" для літаків і танків рашистів: США передають Україні нову партію озброєнняВідео

16:27

"Підстелила соломки": Собчак купила квартиру за 2 млн доларів не в Росії

16:16

Вмонтований Путін: президент РФ "спалився" зі своєю фейковою присутністю в храмі на ВеликденьВідео

16:10

На благодійному матчі Боруссія - Динамо виступлять Джамала та Юлія Саніна

15:59

Найсмачніша і соковита курка в лаваші: дивовижно простий рецептВідео

15:47

Глава Пентагону розкрив "рецепт" перемоги України у війні з РФВідео

15:34

Гороскоп Таро на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам – гроші, Терезам – зміни, Стрільцям - тривоги

15:27

Психолог назвала вправи, які допоможуть розвинути стресостійкість

15:27

Знекровлення Росії, або Чому саме Україна виграє війнуПогляд

15:21

У британській розвідці натякнули на катастрофічні втрати окупантів РФ в УкраїніВідео

Реклама
15:20

Ахеджакова: через Путіна навіки посварилися два, колись, дружні народи

15:17

Гороскоп для Близнюків на травень 2022: яскравий роман, прибуток і крутий віраж доліВідео

15:03

Бомбардувальник РФ приземлили назавжди: ЗСУ збили російський Су-34Відео

15:01

"Чорних" робітників приберуть, а об'єкт перейменують: Кличко розповів, що буде з Аркою Дружби народів у Києві

14:49

ЗСУ розбили "вагнерівців" на Донбасі - залишки найманців тікають з передової

14:38

Байден офіційно запропонував призначити нового посла США в Україні: що відомо про кандидатуруВідео

14:19

Заблукали і тепер у землі: бригада ЗСУ розмолотила на попіл велику групу окупантів

14:15

"Ти йдеш на чужу війну": Арбеніна емоційно заспівала про "прокляту Росію"Відео

14:10

Гороскоп на завтра, 26 квітня 2022: Дівам – авантюри, Терезам – плітки, Стрільцям - здійснення мрії

14:00

Зелену картку для виїзду за кордон на авто тепер можна оформити повністю онлайн новости компании

13:48

Квіти обожнюють цю підгодівлю: як застосувати прості дріжджі в якості добрива для саду

13:46

Колона танків, шість Гіацинтів і два Гради: бригада Дашкевича знищила багато ворожої технікиВідео

13:29

Собчак розповіла, чим для Галкіна обернеться висвітлення правди про війну в Україні

13:26

Перепочинок для України: чим важливі вибухи в БрянськуПогляд

13:13

"Закінчить свої дні у психлікарні": астролог назвала три варіанти смерті Путіна

13:11

"Що не так з Регіною": Анатоліч присвятив випуск Тодоренко, що досі мовчить

12:53

З кімнатної собачки до бойового пса-сапера: неймовірна історія ПатронаВідео

12:41

"Передати трон Примадонни" - Лободі: як у РФ хотіли зробити артистку номером один

12:26

Донецьк і Луганськ перейдуть під контроль України: Арестович розповів, чим закінчиться війна

12:16

У країн ЄС немає згоди щодо повного ембарго на російські енергоносії – БоррельВідео

Реклама
12:05

Гороскоп на сьогодні, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звістки

11:59

Замість розлучення - весілля: Роман Сасанчин з дружиною раптово зібралися обвінчатися

11:52

Під Запоріжжям боєць ЗСУ на свій день народження збив "Іглою" відразу три вертольоти окупантів

11:47

Путін досі ще сподівається виграти свою битву за НімеччинуПогляд

11:33

"Я стільки трупів не бачив ніколи": російський окупант розповів, як ЗСУ "покришили" їх у ЧорнобаївціФото

11:33

Суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін - Блінкен

11:18

"Це вам за наші сльози!": Гордон назвав версію масштабної пожежі в БрянськуВідео

11:17

На Київстар ТБ відбудеться премʼєра концерту Національної філармонії України

11:09

Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла – Тимошенко

10:46

"Як бойовики ІДІЛ": російські окупанти вимагають 5 тисяч євро від матері українського полоненогоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти