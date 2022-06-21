Україна може підписати з РФ мирний договір: у Зеленського назвали умову

Подоляк назвав умову, за якої Україна підпише з РФ мирну угоду/ Reuters , ОПУ

Україна і Росія можуть підписати мирний договір. Однак це можливо лише в тому випадку, коли українські території будуть звільнені, а територіальна цілісність країни буде відновлена. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє NewsMaker.

Таким чином, можна припустити, що підписання мирного договору відбудеться лише після поразки Росії. Зараз подібні угоди є "безперспективними і неможливими".

"Зупинити сьогодні війну означає повністю відмовитися від повернення своїх людей в Україну. Ніхто не поїде, наприклад, в Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, в будь-які міста поруч з лінією розділу, тому що громадянин України зрозумів: в будь-який момент може початися війна з колишньою інтенсивністю. Росію ніхто не втримає в цьому випадку. Мирний договір можливий тільки у випадку, коли територіальна цілісність України буде відновлена, і коли Росія зазнає неминучої поразки", — сказав Михайло Подоляк.

Україна буде згодна продовжити переговори лише після посилення своєї позиції. Допомогти цьому може західна зброя.

"Переговорний процес - це питання зіткнення позицій. Якщо ти знаходишся в свідомо слабкій позиції, то в переговорний процес ти зайдеш з тієї ж позиції і отримаєш тільки ультимативні вимоги. Посилення нашої позиції можливе, якщо на Східному фронті ми отримаємо рівноцінний обсяг зброї. поразка Росії, і тоді переговорний процес буде виглядати по-іншому: він буде не ультимативним, хоч і конфліктним, але з позиції українського домінування", — додав Подоляк.

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Нагадаємо, лава фракції Слуга народу і глава переговорної групи з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією щодо війни після низки контратак ЗСУ, коли українські військові матимуть сильніші позиції на фронті.

Пізніше стало відомо про те, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в майбутньому може стати посередником у мирному врегулюванні війни між Росією і Україною. При цьому прямо зараз ця тема не обговорюється.

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