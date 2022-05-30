Шольц назвав терміни введення нафтового ембарго проти Росії

Шольц / УНІАН, Reuters

У Німеччині вважають, що країни Євросоюзу досягнуть консенсусу щодо нафтовому ембарго проти Росії.

Як заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, це найімовірніше відбудеться на наступному саміті ЄС, передає Sky News.

"Більш імовірно, що угода (по шостому пакету санкцій - ред.) буде досягнута на наступному саміті в червні", - заявив глава німецького уряду.

Також він зазначив, що консенсус щодо нафтового ембарго, головного спірного пункту в шостому пакеті санкцій ЄС, буде досягнута в будь-якому випадку.

Варто зауважити, що саміт ЄС пройде 25-26 червня.

На ньому планують розглянути надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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