Смертельний номер для Путіна і Лукашенка: Касьянов розповів, чим загрожує вторгнення Білорусі

Якщо Білорусь піде в наступ на Україну, Лукашенко і Путін сильно про це пошкодують / Колаж УНІАН, Reuters

Якщо Україна завдасть ударів по російських базах в Білорусі, це буде сигналом білоруському суспільству до відсторонення Лукашенка від влади.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

За його словами, в Білорусі ніхто не хоче воювати: 8 з 10-ти білорусів не хочуть воювати з Україною, а 10 з 10-ти – взагалі не хочуть воювати.

"Якщо Лукашенко кине білоруську армію проти України, тим самим він підпише собі смертний вирок. Адже ця армія або покидає зброю і розбіжиться, або перейде на нашу сторону", - говорить Касьянов.

За словами експерта, якщо це станеться, то для приборкання Білорусі Путіну доведеться знімати війська з фронту і перекидати в Білорусь, щоб навести там порядок. Тому що інших резервів у нього немає.

"Для упокорення Білорусі йому потрібно буде зняти з фронту угруповання десь в 50 тисяч осіб. А зараз на фронті десь 150 тисяч... Уявіть, що буде, якщо третина російської армії піде в Білорусь і стане битися не тільки з українською армією, але і з білоруським народом, який вже ситий по горло і Лукашенку, і кремлівським режимом", - сказав Касьянов.

І додав, що для Путіна така ситуація стане смертельним номером.

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