"Хитався і задихався": Путін скасовує візити, ЗМІ пишуть про проблеми зі здоров'ям

Скасування візиту Володимира Путіна підживлює чутки про його проблеми зі здоров'ям.

Володимир Путін / сайт Кремля

Президент країни-агресора Володимир Путін несподівано скасував раніше запланований візит в Нижній Тагіл на танковий завод.

При цьому до візиту Путіна ретельно готувалися. Дороги за його ймовірним маршрутом вичистили, а рух по місту було обмежено, пише британська The Sun.

Це вже не перший публічний захід з його участю, який було скасовано за останній час, нагадує видання.

Відзначається, що скасування візиту Путіна підживлює чутки про його проблеми зі здоров'ям і ймовірні загрози безпеці.

"Він виглядав нервовим, хитався і іноді задихався. Існує припущення, що він може страждати від раку шлунка або навіть хвороби Паркінсона. Божевільного Влада бачили накритою щільною ковдрою під час параду, а минулого тижня він розгойдувався і невиразно розмовляв, тримаючи келих шампанського", — додає видання.

Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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