Білорус Тимур, який у 16 років виступив проти режиму Лукашенка, тепер воює за Україну / соцмережі

Білоруський хлопець Тимур Міцкевич, який у серпні 2020-го виступав проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка, тепер воює проти російських окупантів в Україні.

Йому було 16 років, коли його жорстоко побили карателі. Лікарям довелося вводити хлопця в штучну кому, щоб він вижив. На Тимура завели кримінальну справу, а його мама померла, пише "РБК Україна".

Він втік з лікарні, покинув Білорусь, і тепер Тимур воює за правду на боці України.

Били ногами, електрошокером і засовували палицю в горло

16-річний підліток 12 серпня навіть не був учасником протестів. Того вечора він йшов до друга, щоб відправитися на риболовлю. Однак на автобусній зупинці був жорстоко побитий карателями разом з іншими мирними білорусами.

читайте також"Позаду російський танк": добровольці США зняли відео з розбитою технікою РФ в УкраїніЗа словами матері Тимура Тетяни Міцкевич, спочатку її сина били у Фрунзенському відділенні міліції Мінська, а потім в партизанському РУВС.

Спочатку людей били в бусі, а потім в ділянці. Там хлопцеві засунули в горло палицю і пхали її ногами. Крім того його били електрошокером по п'ятах, кийками по очах.

Був при смерті

"Коли він почав задихатися, він почув, як покликали одного з людей. Вони запитали: "куди його?". Тому що він вже на останньому подиху був. І ось вони сказали: "Закиньте його в підвал, нехай подихає". Один з міліціонерів тоді сказав: "ви що, з глузду з'їхали, це дитина". Після чого почав якось йому допомагати і викликати "швидку", - розповіла сестра хлопця.

Тимур кілька днів провів у штучній комі, куди його ввели лікарі, щоб полегшити відновлення.

Раніше повідомлялося про те, що жителі Білорусі перейшли до активної фази опору і створюють перепони, щоб не допустити білоруських солдатів в Україну заради війни на боці країни-агресора Росії.

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