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Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

13 квітня 2022, 04:01

Лукашенко дуже боїться за своє життя, і він неодноразово прокручував в голові, як його можуть ліквідувати рашисти.

Путін, Лукашенко
/ Reuters

З боку Олександра Лукашенко спостерігатиметься зрада щодо глави Кремля, заявила український таролог Олена Бюн.

В її прогнозі, складеному за допомогою карт, зазначається, що десь глибоко в своїх думках Лукашенко не хоче йти на поводу у "бункерного".

"Скажу більше - він думає про стабілізацію ситуації, а не про її погіршення шляхом введення військ в Україну. І боїться потрапити в принизливу ситуацію в своїй країні, розуміючи, чим йому загрожує такий крок. Йому вже за те, що рашисти стріляють з боку Білорусі і переміщують там свою техніку, доведеться відповідати перед народом", - пояснила вона.

Однак вона впевнена в тому, що сказати категоричне "ні" Лукашенко Путіну не може.

"Він всім нутром відчуває те, який небезпечний керівник Кремля. І сказати йому ні - це бути вбитим... а глава Білорусі дуже боїться за своє життя, і він неодноразово прокручував в голові, як його можуть ліквідувати... карти мені показують, що на цій зустрічі Путін буде наполегливо нав'язувати свою позицію. Президент Білорусі на тій зустрічі погодиться з главою Кремля, але потім його обдурить.

На мій погляд, Лукашенко просто поїде з країни зі своїм сином Миколою. Може, ще кого-небудь візьме, тому що мені випала "сімейна карта". Лукашенко далеко піде від своїх проблем. Але це станеться не так швидко, як ми думаємо, перед цим доведеться набратися терпіння і вирішити деякі питання. Але точно скажу, що в іншій країні для Лукашенка вже майже все підготували і саме там він давно мріє жити до кінця своїх днів", - додала Бюн.

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Нагадаємо, раніше астролог Дмитро Уранус спрогнозував, що в найближчій перспективі хід бойових дій в Україні характеризуватиметься ускладненням на лінії Харків-Гуляйполе, по якій йдуть міста Чугуїв, Барвінкове, Блюзнюки та Лозова.

viber
Олександр Лукашенко Володимир Путін
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