У РФ анонсували допомогу Північній Кореї: 100 тисяч "добровольців" для війни в Україні

Кім Чен Ин і Володимир Путін / Reuters

У Росії заявили про можливість участі у війні проти України підрозділів з Північної Кореї.

В ефірі російського Першого каналу пропагандист ігор Коротченко заявив, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові взяти участь у війні, яку розв'язав Кремль в Україні, на боці РФ, пише New York Post.

При цьому пропагандист заспівав дифірамби північнокорейському режиму підкресливши, що у КНДР "багатий досвід ведення контрбатарейної війни.

Ймовірно, це був натяк на протидію успішним ударам ЗСУ за допомогою західних РСЗВ по окупантам РФ.

"Якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити", — сказав ведучий ток-шоу.

Визнання "ДНР" і "ЛНР"

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" і "ЛНР".

Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР"і " ЛНР".

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть призвести окупанти", - сказав президент увечері, 13 липня.

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