"Росія робить справедливу справу": Кім Чен Ин повністю підтримав Путіна

Путін і Кім Чен Ин / Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої справи" Росії. При цьому не уточнив, чи має він на увазі війну проти України.

Повідомляється, що Кім Чен Ин направив президенту РФ Володимиру Путіну вітальну телеграму на честь Дня Росії, передає північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи зустрічаються всякі виклики і труднощі, досягає великих успіхів у звершенні справедливої справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ надає повну підтримку", - йдеться в телеграмі.

Північнокорейський лідер заявив про намір розвивати двосторонні відносини з Росією.

Він висловив упевненість, що відносини КНДР і Росії будуть і далі "динамічно розвиватися".

"Упевнений, що на шляху до захисту міжнародної справедливості і забезпечення глобальної безпеки тактико-стратегічне співробітництво між двома країнами стане ще більш тісним", - заявив він.

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Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що коли ЄС відмовиться від нафти і газу, Росію чекає така бідність, якої вона не бачила. За словами Подоляка, Москву чекає масштабна економічна і політична ізоляція.

Також раніше економіст Андрій Ілларіонов зазначав, що дефолт за російськими зобов'язаннями може бути оголошений 4 травня в тому випадку, якщо російська влада не зможе здійснити платежі за своїми зобов'язаннями в доларах.

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