Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

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Росію відсторонили від участі в Раді з прав людини Організації Об'єднаних Націй.

Відповідне рішення було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН.

Зазначимо, що обмежувальні заходи проти країни-агресора підтримали дві третини країн.

Додамо, що в засіданні Генасамблеї ООН брали участь представники 193 країн.

Що таке Рада з прав людини ООН

Рада ООН з прав людини - міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання і захист прав людини.

Цей орган є допоміжним органом Генасамблеї.

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Нагадаємо, що з пропозицією про відсторонення Росії від Ради з прав людини закликали правозахисники з декількох країн, включаючи Україну, Польщу.

Причина виключення - злочини, вчинені російськими військами на українській території.

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