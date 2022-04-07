Росію вигнали з Ради ООН з прав людини

Обмежувальні заходи проти країни-агресора підтримали дві третини країн.
Росію відсторонили від участі в Раді з прав людини Організації Об'єднаних Націй.
Відповідне рішення було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН.
Зазначимо, що обмежувальні заходи проти країни-агресора підтримали дві третини країн.
Додамо, що в засіданні Генасамблеї ООН брали участь представники 193 країн.
Що таке Рада з прав людини ООН
Рада ООН з прав людини - міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання і захист прав людини.
Цей орган є допоміжним органом Генасамблеї.
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Нагадаємо, що з пропозицією про відсторонення Росії від Ради з прав людини закликали правозахисники з декількох країн, включаючи Україну, Польщу.
Причина виключення - злочини, вчинені російськими військами на українській території.
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