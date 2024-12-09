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Родина Асада купила 20 елітних квартир у центрі Москви за $40 млн - ЗМІ

Віталій Кірсанов
9 грудня 2024, 16:22оновлено 9 грудня, 17:19
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Для проведення угод здебільшого використовували офшорні компанії, на які нерухомість було офіційно зареєстровано.
Асад, Москва
Родичі Асада купили 20 квартир у Москва-сіті / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Коротко:

  • Апартаменти реєструвалися на родичів Башара Асада
  • Власники квартир не коментують свої покупки

Родичі Башара Асада купили щонайменше 20 елітних апартаментів у Москва-Сіті на загальну суму близько 40 млн доларів. Нерухомість купували з 2013 по 2019 рік через офшорні компанії, підконтрольні членам сім'ї Асада, передає Financial Times.

Зазначається, що згідно з наданими документами, 13 із цих об'єктів належать двоюрідному брату Асада Хафізу Махлуфу або компаніям, що перебувають під його контролем. Ще дві квартири були куплені дружиною іншого двоюрідного брата Асада - Рамі Махлуфа.

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Журналісти видання виявили, що щонайменше чотири приміщення використовуються для проживання, одне з яких належить близнюкам Іхабу та Іяду Махлуфам, кузенам Асада. У 2015 році Хафіз Махлуф також придбав трикімнатну квартиру за кілька хвилин їзди від "Міста столиць".

Для проведення угод здебільшого використовувалися офшорні компанії, на які нерухомість була офіційно зареєстрована. Компанії, що беруть участь у цих угодах, не відповіли на запити газети про коментарі, аналогічно вчинила юридична фірма в Брюсселі, що представляє інтереси членів сім'ї Асада. Самі родичі Асада не надали коментарі виданню.

Падіння режиму і втеча Асада з Сирії - що відомо

Як повідомляв Главред, 8 грудня повстанські сили повалили режим Башара Асада в Сирії. Вранці опозиція оголосила про захоплення Дамаска, а Генеральний штаб Сирії закликав війська скласти зброю, фактично визнавши поразку.

Башар Асад покинув столицю вночі. Повідомлялося, він міг втекти до Росії через військову базу. Літак, на борту якого, ймовірно, перебував Асад, зник із радарів після втрати висоти, що викликало чутки про авіакатастрофу.

Водночас у ГУР повідомили, що Росія поширила дезінформацію про авіакатастрофу, щоб приховати операцію з евакуації Асада та його соратників. Втрата сигналу, ймовірно, була пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян.

Башар Асад отримав політичний притулок у Росії після падіння його режиму в Сирії. Це рішення особисто ухвалив лідер РФ Володимир Путін. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

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Хто такий Башар Асад?

Башар Ха́фез аль-А́сад - сирійський державний діяч, політик. Шістнадцятий президент Сирії. Керував країною з 17 липня 2000 року по 8 грудня 2024 року. Син Хафеза Асада, який правив Сирією майже 30 років - з 1971 по 2000 рік.

Останні роки режим Асада активно підтримувала Росія.

У ніч із 7 на 8 грудня 2024 року на тлі подій, у рамках яких сирійська збройна опозиція взяла столицю Сирії місто Дамаск, залишив країну і зник у невідомому напрямку. Режим Асада впав, пише Вікіпедія.

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Москва квартира Башар Асад нерухомість
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