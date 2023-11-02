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"Ми повинні провчити Ізраїль": ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими атаками

2 листопада 2023, 11:30
Член ХАМАСу відкрито закликає до знищення Ізраїлю та обіцяє масові напади у майбутньому.
'Ми повинні провчити Ізраїль': ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими атаками
В ХАМАС заявили, що продовжать атакувати Ізраїль / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com/

Член високого рангу в терористичній організації ХАМАС, Газі Хамад, відзначив масштабний напад на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня. Він заявив, що ХАМАС буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому з метою знищення Ізраїлю. Про це повідомило The Times of Israel.

"Ізраїль - це країна, якої не повинно бути на нашій землі. Ми повинні прибрати її, оскільки вона становить безпекову, військову та політичну загрозу для арабської та ісламської нації. Нам не соромно про це говорити", - сказав Газі Хамад.

Терорист також визнав існування Ізраїлю "нелогічним" та висловив переконання, що Ізраїль слід "стерти з лиця землі". До того ж представник ХАМАС вважає, що Ізраїль потрібно знищити повністю.

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Щодо подібних атак у майбутньому, терорист сказав: "Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі, тричі. Потоп Аль-Акса - це лише перший раз, і буде другий, третій, четвертий. Чи доведеться нам платити ціну? Так, і ми готові її заплатити".

Важливо відзначити, що в світлі останніх подій з'явилися безспірні докази умисних нападів на ізраїльські цивільні цілі, здійснених згідно з наказами командирів ХАМАСу. В багатьох випадках терористи проникали до житлових будинків та вбивали або підпалювали цілі родини. Ще близько 260 цивільних було вбито на музичному фестивалі під відкритим небом. Проте ХАМАС вірить у те, що їх народ є жертвами окупації, а їхні дії є повністю виправданими.

"Ми - жертви окупації. І це крапка. Тому ніхто не повинен обвинувачувати нас у тому, що ми робимо. 7 жовтня, 10 жовтня, мільйонний жовтень - все, що ми робимо, є виправданим", - додав представник ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня Збройні сили Ізраїлю прийняли рішення про розширення наземної операції в Секторі Гази. Ізраїльські війська посилили удари по Газі, продовжуючи атакувати місто. Щоб недопустити втрати серед місцевого населення, їх закликали евакуюватися на південь.

Нещодавно повстанці-хусити з Ємену атакували Ізраїль за допомогою ракет і безпілотників. Це вже третя атака з боку хуситів проти Ізраїлю з початку військового конфлікту з ХАМАС. Зростає загальне занепокоєння тим, що ця війна може розповсюдитися на нові фронти.

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ХАМАС Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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