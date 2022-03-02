Сайт ФСБ просто відключили - Федоров /"Прямий"

Українці продовжують відстоювати свою незалежність на всіх фронтах, включаючи і кіберфронт.

2 березня 2022 кібербійці добили сайт ФСБ Росії: його просто відключили.

"Сайт ФСБ, судячи з усього, вже просто відключили", - констатував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і подякував усім, хто на кіберфронті бореться за Україну.

За даними Федорова, російський сервіс не впорався з атаками українських хакерів.

Сайт ФСБ просто відключили - Федоров

Новини України 2 березня 2022 року

З'явилися кадри масштабного ракетного удару по Харківській міськраді. В результаті ракетного удару було також пошкоджено будівлю палацу праці і житлові багатоповерхові будинки.

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ЄС відключив від SWIFT російські банки і забороняє передавати в Росію банкноти євро. Санкції набудуть чинності 12 березня.