Саакашвілі планував убивство опозиціонерів і заворушення - грузинський прем'єр

Саакашвілі затримали в Грузії / УНІАН

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що, за даними спецслужб, експрезидент Михайло Саакашвілі та його команда планували вбивство опозиціонерів, щоби спровокувати заворушення і звинуватити владу країни.

"Це інформація наших спецслужб. Їхний план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів", - цитує Гарібашвілі Sputnik Georgia.

За словами грузинського прем'єра, Саакашвілі планував несподівано з'явитися на запланованій раніше 3 жовтня масштабній акції в Тбілісі, спровокувати появу поліції та приписати владі вбивство опозиціонерів.

"Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - додав Гарібашвілі.

За словами Гарібашвілі, в лавах єдиного Нацруху не було єдності щодо цього плану, а лідер політсили Ніка Мелія був проти такого розвитку подій.

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В єдиному Нацрусі поки що не коментували заяву прем'єра і висунуті ним звинувачення.

Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Грузинське видання CNews повідомило, посилаючись на свої джерела, що Саакашвілі потрапив на батьківщину у вантажівці, що перевозила зелень з України. Водій трейлера на ім'я Елгуджа Цомая нібито зголосився таємно допомогти політику.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

Глава Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста й остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.