Саакашвілі розповів, як потрапив до Грузії перед затриманням

Михайла Саакашвілі затримали в Грузії / скріншот

Затриманий у Тбілісі колишній президент Михайло Саакашвілі розповів про те, як потрапив на територію Грузії.

Він сказав, що він в'їхав в країну з дотриманням всіх правил і процедур, повідомила одна з лідерів Національного руху Тіна Бокучава після того, як провідала колишнього президента Грузії в Руставській пенітенціарній установі №12, повідомляється в Facebook Саакашвілі.

Як пояснила Бокучава журналістам, вона поставила це питання в розмові з Саакашвілі. За її словами, колишній президент не вважав за потрібне говорити про додаткові деталі.

"Оскільки це питання було у журналістів, я спробувала отримати від нього інформацію у зв'язку з цим. Він сказав, що в'їхав в країну з дотриманням всіх правил і процедур, проте говорити про додаткові деталі він не вважає за доцільне", - заявила Бокучава.

За її ж словами, екс-президент продовжує голодування, оскільки вважає себе політв'язнем.

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Повернення Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі.

"Вітаю Вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - заявив він.

Пізніше стало відомо про його затримання.

Після цього у президента Володимира Зеленського заговорили про "помсту" і пообіцяли допомогу Саакашвілі.