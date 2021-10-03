Саакашвілі потрапив до Грузії на вантажівці зі свіжою зеленню - ЗМІ

Саакашвілі затримали в Грузії / УНІАН

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі, потрапив на батьківщину, де його затримали, на вантажівці, що перевозила зелень з України.

Як повідомляє грузинське видання CNews, посилаючись на свої джерела, водій трейлера на ім'я Елгуджа Цомая зголосився таємно допомогти політику.

Протягом усього шляху Саакашвілі сидів у вентиляційній кабіні автомобіля. Прокуратура Грузії пред'явила йому звинувачення в незаконному перетині кордону.

Родич водія розповів, що Елгуджа - родом з грузинського міста Абаша. Виявилося, що саме йому належить будинок, де був затриманий Саакашвілі і сам Цомая, і навіть найближче оточення експрезидента не було поінформоване про його приїзд.

Крім того, стало відомо, що трейлер з Саакашвілі перетнув державний кордон Грузії в Поті.

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"Причіп в'їхав в Поті, де Ельгуджа змінив машину і на своїй машині відвіз Саакашвілі в Батумі", – розповіло джерело.

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Також повідомляється, що у Цомая і раніше були проблеми з правоохоронними органами України.

У свою чергу, грузинські прокурори висунули йому звинувачення за статтею "приховування злочинів".

Затримання Саакашвілі

Вранці 1 жовтня Саакашвілі написав у соцмережах, що прибув до Грузії. Він розмістив на своїй сторінці відеокадри, імовірно, з Батумі. Увечері Саакашвілі затримали - про це повідомив під час брифінгу прем'єрміністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Президент України Володимир Зеленський стурбований новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі в Грузії, заявив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Лідер країни відверто висловилася про можливість його помилування. "Моя відповідь проста і остаточна: Ні і ніколи", - заявила вона.