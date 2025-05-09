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Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть

Даяна Швець
9 травня 2025, 09:35
2857
Румунія вимагатиме від України компенсацію за надану допомогу.
Джордже Симион, Зеленский
В Румунії виступили з претензіями до України / Колаж: Главред, фото ОП, Facebook/UALandForces, Facebook/george.simion.unire

Що відомо про політику Джордже Сіміона:

  • Вважає передачу Patriot зрадою національних інтересів і вимагає за це компенсацію
  • Виступає за нейтралітет, без постачання зброї та за приєднання до політики Трампа

Румунія хоче від України компенсацію за допомогу, яку та надала. З такою заявою виступив лідер румунських ультраправих та переможець першого туру президентських виборів Джордже Сіміон, передає Digi24.

Коментуючи питання підтримки України як президент, Сіміон зазначив, що "Румунія не дасть жодного лея іншій країні, а зосередиться на власному населенні".

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Переможець першого туру президентських виборів пояснив, що його позиція щодо війни в Україні - "це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа".

"Ми потрібні Україні, а не нам, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права пів мільйона румунів, які проживають в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у воєнних зусиллях", — сказав політик.

Джордже Сіміон висловив обурення передачею Україні Румунією системи Patriot.

"Я не знаю, чи ця компенсація буде відображена в контрактах на відбудову України, в зерні чи інших питаннях, але за систему "Петріот", подаровану Клаусом Йоганнісом як зраду інтересів румунської нації, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати вигоду", — додав кандидат у президенти Румунії.

Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть
Patriot / Главред-інфографіка

Висловлювання румунських політиків на адресу України - деталі

Як повідомляв Главред, лідерка партії "SOS Romania" Діана Шошоаке написала листа російському президенту Володимиру Путіну. У своєму зверненні вона заявила, що хоче "повернути" нібито румунські території, які належать Україні.

Водночас ультраправий румунський політик Келін Джорджеску також зробив скандальну заяву на адресу України. Він назвав її "вигаданою державою" і заявив, що Україну "неминуче" поділять між собою сусідні країни.

Своєю чергою лідер ультраправої партії "Альянс за об'єднання румунів" Джордже Сіміон висловився проти надання зброї Україні. Також він висловився на підтримку запропонованого Трампом "мирного плану".

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Хто такий Джордже Сіміон?

Джордже Сіміон - румунський правий політик та громадський активіст. Він є президентом Альянсу за об'єднання румунів (AUR), румунської політичної партії, яка набула популярності після несподівано сильного результату на парламентських виборах у Румунії 2020 року, пише Вікіпедія.

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