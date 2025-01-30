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Румунський політик хоче поділити Україну та захопити Буковину

Анна Ярославська
30 січня 2025, 11:39
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Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою".
Келін Джорджеску, карта України
Келін Джорджеску зробив скандальну заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, pixabay

Коротко:

  • Джорджеску впевнений, що поділ України "неминучий"
  • Політик поклав око на Північну Буковину

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску зробив скандальну заяву на адресу України. Зокрема, він назвав її "вигаданою державою" і заявив, що Україну "неминуче" поділять між собою сусідні країни.

Джорджеску переконаний, що кордони будуть змінюватися. Під час дискусії з журналістом Іоном Крістою політик розповів, як за його версією буде "поділена" Україна, пише Newsweek.

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"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше - якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина - інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш - правильно? З колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Залишиться і за угорцями... Львів, який залишиться за поляками, і Малоросія", - сказав румунський політик.

За його словами, поділ України "неминучий".

"На сто відсотків, так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна - це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка", - заявив Джорджеску.

Плани щодо поділу України

Як повідомляв Главред, Росія прагне зруйнувати українську державність, розділивши Україну на три частини. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в розвідці, Міністерство оборони РФ підготувало документ із прогнозом воєнно-політичного розвитку світу до 2045 року, в якому закладено такий сценарій.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що подібні карти з розділу України на частини є давнім інструментом кремлівської політики.

"Нам партнери на зустрічах не говорили ні про які карти. Ми такого від них не чули. Це може бути свідченням або того, що їм такі карти не передавали, або якщо хтось їм і намагався їх передати, мабуть вони не ставилися до цього серйозно", - сказав Тихий.

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Хто такий Келін Джорджеску

Келін Джорджеску (рум. Călin Georgescu) - румунський політичний і державний діяч.

Народився 26 березня 1962 року в Бухаресті. Закінчив Бухарестський університет сільськогосподарських наук і ветеринарії. У 1999 році здобув докторський ступінь у галузі ґрунтознавства, пише Вікіпедія.

У 1990-х роках працював у міністерстві навколишнього середовища і міністерстві закордонних справ Румунії.

Кандидатуру Джорджеску тричі пропонували призначити на посаду прем'єр-міністра - у 2011, 2012 і 2016 роках.

На президентських виборах 2024 року висунувся на посаду глави держави як незалежний кандидат. Здобув перемогу в першому турі та вийшов у другий, запланований на 8 грудня, разом з Оленою Ласконі. 6 грудня Конституційний суд анулював результати першого туру, заявивши, що необхідно забезпечити "правильність виборчого процесу" через інформацію про нелегальне фінансування агітаційної кампанії Келіна Джорджеску та ймовірне втручання з боку Російської Федерації.

Джорджеску називав президента Росії Путіна "людиною, яка любить свою країну" і заявляв, що Румунія повинна слідувати "російській мудрості", назвавши Україну "вигаданою державою", заперечуючи при цьому свою "проросійську" позицію.

Джорджеску є прихильником низки теорій змови. Він не вірить в існування COVID-19 і політ НАСА на Місяць. Також він стверджував, що людей чіпують через газовані напої та заперечує зміну клімату.

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