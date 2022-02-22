УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

22 лютого 2022, 08:58

Крім того, Московська біржа відкрилася з падіння індексів ‒ причому навіть найбільших російських державних корпорацій по типу "Газпрому" чи "Северсталі".

Рубель
Наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л / ДНР" / Reuters

Рубль вийшов на перше місце за волатильності - тобто нестабільності курсу-серед усіх світових валют. Як повідомляє російський РБК з посиланням інформацію з біржового терміналу Bloomberg, рівень волатильності станом на ранок 22 лютого 33,97%.

"Курс долара в ході торгів 21 лютого перевищував позначку 79 рублів, а в моменті — навіть 80 рублів. На тлі загострення геополітичної ситуації волатильність національної валюти наблизилася до максимальних значень з початку пандемії ‒ 18 березня 2020 року вона становила 37,7%. Тоді курс рубля обвалювався з 60-65 за долар до 80 рублів", - повідомляють журналісти

Крім того, на Московській біржі подешевшали акції "магніту" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнафти" (-7,2%), "Інтер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норнікеля" (-6,7%), "Московської біржі" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Ощадбанку (-6%), Polymetal (-5,7%), "Лукойлу" (-5,2%), "РусГідро" (-4,8%), "Алроса" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "полюса" (-3,5%), "Северсталі" (-3,4%), "Аерофлоту" (-2,6%), "Новатека" (-2,5%), "префи" "Сургутнафтогазу" (-1,9%) і " Ощадбанку (-4,3%), розписки TCS Group Holding (-4%) і Ozon (-2,7%).

читайте такожОбвал рубля в РФ і занепад економіки: у США попередили Москву про удар у разі вторгнення в Україну

Путін визнав "ЛДНР"

Реклама

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Також Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Глава Кремля також вважає, що вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії.

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності" ДНР " і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться про нібито "миротворців".

viber
новини Росії Газпром курс рубля
Зараз ви переглядаєте новину «Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняДзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажання 7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте Випадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхомВипадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхом Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗЧому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиРосія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімки
10:18

"Обстріли" на Донбасі припиняться: Собчак розповіла, як Путін уникнув глобальної війни

10:17

"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"

10:15

Україна - це нічна варта цивілізаціїПогляд

10:05

У Думі заявили про плани визнати "ЛДНР" у кордонах Луганщини й Донеччини й одразу спростували

09:53

"Путін розірвав Мінські угоди на шматки": постпред США в ООН анонсувала нові заходи проти РФВідео

Реклама
09:53

Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуВідео

09:34

"Скажу про реалії та майбутнє": Зеленський підколов Путіна, який застяг в минуломуВідео

08:58

Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

08:41

Коронавірус в Україні 22 лютого: за добу - 24,4 тисячі нових хворих і майже 300 жертвВідео

08:22

Частині українців доведеться платити ще більші податки: що пропонує Пенсійний фонд

08:20

Прикмети на 23 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

08:12

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого 2022: Тільцям - таємні знаки, Дівам - удачаВідео

08:11

Навіть у шлунку показував правильний час: у Києві 3-річний хлопчик проковтнув годинник

08:08

Демонтаж "Мінська": настає час проактивної політикиПогляд

07:28

"Хто стане наступним?": постпред України виступив на Радбезі ООН після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

06:44

Гороскоп на березень 2022 для Овнів: таємний роман, підступи колег і неймовірна удачаВідео

06:42

Росія планує "надзвичайно жорстоке" вторгнення, щоби "розчавити" Україну - радник Байдена

06:20

Гороскоп на березень 2022 року для Козерогів: названо дати, коли прийдуть гроші та здійсниться мріяВідео

06:11

Знайдений простий спосіб, який допоможе швидко впоратися з нудотою

06:09

Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуПогляд

Реклама
05:05

Заберуть гроші й депортують: як заробітчанам не стати жертвою обману при пошуку роботи в Німеччині

04:09

Як виростити помідори черрі на підвіконні: покрокова інструкція

04:00

Нова ціна за півлітровку: українцям розповіли про подорожчання горілкиВідео

03:52

Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення

03:44

"Лукава кішка": Ольга Горбачова в леопардовому боді і на колінах засвітила свою "красу"

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

02:36

США вивозять з України своїх дипломатів переночувати до Польщі - Bloomberg

02:19

"Амазонка": Злата Огневич топлес показала пишні "бутони"

01:59

Зеленський терміново звернувся до українцівВідео

01:52

Рано чи пізно це мало статись, "Мінськ" не призвів би до мируПогляд

01:41

Росія порушила територіальну цілісність України - генсек ООН

01:40

Vodafone накрутила тариф: абонентам розповіли про нову ціну

01:38

Прикмети на 22 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

01:31

Сьогодні пройде екстрене засідання Ради безпеки ООН через визнання "ЛДНР"Відео

01:25

"Катастрофічні" санкції США: Байден заборонив громадянам США інвестувати в "ЛДНР"

00:56

Екперти заявили, що селфі небезпечні для здоров'я

00:51

Українців закликали не поширювати інформацію про пересування ЗСУ

00:49

"Танки, дуже багато": очевидці розповіли про колону техніки в Донецьку

00:33

На лінії розмежування ЗСУ стоятимуть навпроти регулярної армії РФ - договір

00:31

Байден поспілкувався з Зеленським, Шольцем і Макроном - про що йшла моваВідео

Реклама
00:22

Термінове засідання РНБО: перші подробиціВідео

00:18

В ОБСЄ закликали Росію "утриматися" від військового втручанняВідео

21 лютого, понеділок
23:40

Визнання Путіним "ЛДНР": ситуація разюче відрізняється від 2014-гоПогляд

23:36

Хто підтримав Путіна і визнав "ЛДНР"Відео

23:34

Путін вводить війська на окупований Донбас під виглядом "миротворців"Відео

23:16

Путін визнав "ЛДНР": як відреагували на його рішення світові лідери

23:14

У Росії уточнили кордони, в яких визнають "ДНР" та "ЛНР"Відео

22:52

Путін визнав суверенітет "ДНР/ЛНР": що це означає і чого чекатиПогляд

22:43

Путін хоче налякати своїм божевіллямПогляд

22:39

Іван Яковина. Україна близька до перемоги над РФВідеоблоги

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти