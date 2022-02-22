Рубль - найбільш нестабільна валюта в світі: наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л/ДНР"

Наслідки для економіки РФ після визнання Путіним "Л / ДНР" / Reuters

Рубль вийшов на перше місце за волатильності - тобто нестабільності курсу-серед усіх світових валют. Як повідомляє російський РБК з посиланням інформацію з біржового терміналу Bloomberg, рівень волатильності станом на ранок 22 лютого 33,97%.

"Курс долара в ході торгів 21 лютого перевищував позначку 79 рублів, а в моменті — навіть 80 рублів. На тлі загострення геополітичної ситуації волатильність національної валюти наблизилася до максимальних значень з початку пандемії ‒ 18 березня 2020 року вона становила 37,7%. Тоді курс рубля обвалювався з 60-65 за долар до 80 рублів", - повідомляють журналісти

Крім того, на Московській біржі подешевшали акції "магніту" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнафти" (-7,2%), "Інтер РАО" (-6,8%), АФК "Система" (-6,7%), "Норнікеля" (-6,7%), "Московської біржі" (-6,5%), "ММК" (-6,1%), Ощадбанку (-6%), Polymetal (-5,7%), "Лукойлу" (-5,2%), "РусГідро" (-4,8%), "Алроса" (-4,6%), "НЛМК" (-4,5%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4,1%), "Яндекса" (-3,6%), "полюса" (-3,5%), "Северсталі" (-3,4%), "Аерофлоту" (-2,6%), "Новатека" (-2,5%), "префи" "Сургутнафтогазу" (-1,9%) і " Ощадбанку (-4,3%), розписки TCS Group Holding (-4%) і Ozon (-2,7%).

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Путін визнав "ЛДНР"

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21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Також Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського ядерна зброя. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Глава Кремля також вважає, що вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії.

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності" ДНР " і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Путін після визнання "ДНР" і "ЛНР" підписав указ про введення російських військ на окупований Донбас. Йдеться про нібито "миротворців".