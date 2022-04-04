Росії не місце в Раді ООН з прав людини - МЗС Британії

Росії не місце в Раді ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росії немає місця в Раді ООН з прав людини після тих злочинів, які здійснили її військові в Україні. Дипломат додала, що жорсткість - це єдиний підхід, який спрацює щодо Москви, інформує Sky News.

"Після жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, країні немає місця в Раді ООН з прав людини", - сказала трас на пресконференції у Варшаві після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Глава МЗС додала, що Великобританія очолила процедуру передачі справ про російські звірства в Україні в Міжнародний кримінальний суд і дуже тісно співпрацювала з українським урядом з цього питання.

"Ми не заспокоїмося, поки ці злочинці не постануть перед правосуддям", - запевнила вона.

Трас підкреслила, що жорсткість - єдиний підхід, який спрацює щодо Росії. Вона додала, що поки російські війська знаходяться на території України не повинно бути мови про зняття з санкцій з Москви.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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