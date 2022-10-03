Росію найближчими днями чекає великий колапс: легендарний учений поділився прогнозом

Легендарний вчений Фукуяма поділився прогнозом https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Легенда світової філософської науки, фахівець з політичної економії і відомий публіцист, викладач Стенфордського університету (США) Френсіс Фукуяма стверджує - вже найближчим часом Росію, країну-агресора, чекає колапс. Саме такий лаконічний прогноз опублікували вчені на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Значно більший російський колапс відбудеться в найближчі дні", - написав він.

Нагадаємо, раніше західне новинне агентство Bloomberg повідомляло про те, що вже через два тижні після початку російського вторгнення в Україну війна завдала економічних збитків РФ, який можна порівняти з найбільш важкими спадами за більш ніж 20 років перебування при владі президента Володимира Путіна.

Падіння означає, що більше 30 мільярдів доларів США були вилучені з річного ВВП РФ. Базовий прогноз Bank of America говорить, що в поточному році російського ВВП впаде приблизно на 13%, при цьому можливо більш глибоке падіння, якщо країни Заходу зведуть до мінімуму покупку енергоносіїв з Росії або зовсім припинять.

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